“Es urgente mano fuerte y coscorrones”, dice el empresario Mario Hernández

“Lo que hay que hacer es preparar líderes para el futuro”, agregó Hernández al comentar en la red X una nota, que resultó siendo falsa, según la cual el Centro Democrático promovería la reelección . La colectividad aclaró que dicha información no tenía piso. “El Centro Democrático expresa que es totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de Acto Legislativo para revivir la reelección de expresidentes. No es cierto que alguno de sus congresistas tenga un proyecto en tal sentido, y menos, que vaya a ser presentado al Congreso de la República”, aseguraron desde la colectividad de derecha.

Desde Tokio, capital de Japón, en la referida entrevista que dio a ‘Vicky en SEMANA’, Hernández señaló que al estar en un país tan sofisticado le llama la atención “lo mucho que estamos atrasados; mire el per cápita de los asiáticos, el consumo es impresionante. El trabajo, la seguridad. Estuve en Seúl (capital de Corea del Sur) y mire la ventaja que nos cogieron”.

“Ojalá quedemos vacunados”, agregó Hernández al indicar que desea que los colombianos miren cómo está el país para no cometer el mismo error en dos años. En cuanto al pupilo del presidente Gustavo Petro que pudiera aspirar a continuar “el progresismo”, el empresario Mario Hernández indicó que “ya Bolívar no es porque mire la muenda que le dimos en elecciones”. Esto al referirse al excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, quien quedó tercero en intención de voto en los comicios de octubre de 2023. A su modo de ver, no hay claro candidato ni de un lado ni del otro.