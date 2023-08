Espaldarazo del oficialismo al presidente Petro, niegan que dineros ilegales entraron a la campaña presidencial

En medio de la ola de críticas contra el presidente, Gustavo Petro, por los presuntos dineros ilegales que entraron a su campaña presidencial, aparecieron varias figuras del petrismo para apoyar al jefe de Estado colombiano y respaldarlo en la tesis de que no entró plata sucia a las arcas de la Colombia Humana.

Uno de los que reaccionó fue el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien aseguró que estuvo de cerca en la campaña y no presenció irregularidades. “ Hasta las luchas que toque dar. #LeCreoAlPresidente. Los controles en la campaña fueron estrictos y dictados por el mismo candidato”, dijo.

“Conozco a Gustavo Petro, Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera presidente de Colombia porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales”, agregó Bolívar en su cuenta de Twitter.

Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, aseguró que no tienen nada que ocultar, pues supuestamente hicieron una campaña austera y con esfuerzo.

Todo el respaldo a un hombre que nos orienta con su ejemplo @petrogustavo No tenemos nada que ocultar, hicimos una campaña con el esfuerzo popular, austera, con la valentía de la esperanza, investiguen! Acá estamos dispuestos a defender nuestro primer gobierno del pueblo. pic.twitter.com/66F6E1Yrpy

Desde Sincelejo, Sucre, el presidente Gustavo Petro se refirió a los graves señalamientos de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía sobre una financiación ilegal de su campaña presidencial con dineros sucios. El mandatario advirtió que no le ha dado la orden a ningún integrante de su familia de delinquir, o autorizar procedimientos ilícitos a su campaña para llegar al poder.

Más tarde, volvió a trinar al respecto y reiteró que no ha conducido a sus hijos al delito. “Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia”, dijo.