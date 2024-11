Esta es la suma que se ganará Armando Benedetti por asesorar al presidente Gustavo Petro, ¿a cuánto asciende?

Hoy nuestra mayor responsabilidad es CUIDAR el proyecto político progresista. Un proyecto en el que hemos puesto nuestro corazón y vidas. Un proyecto que tiene historia, principios y legitimidad. Me sumo al llamado de nuestras ministras y ministros que ayer plantearon una…

“Hoy nuestra mayor responsabilidad es cuidar el proyecto político progresista. Un proyecto en el que hemos puesto nuestro corazón y vidas. Un proyecto que tiene historia, principios y legitimidad. Me sumo al llamado de nuestras ministras y ministros que ayer plantearon una reflexión crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompatibles con nuestros principios. Como mujer, no justificaré a quienes nos violentan”, dijo en X.

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, le pide a Gustavo Petro no nombrar como asesor a Armando Benedetti

Iris Marín, defensora del Pueblo, le pidió al presidente no proceder con el nombramiento: “Llamo al presidente de la República a no nombrar al señor Benedetti en altos cargos públicos del Gobierno. No nombrarlo sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar”.