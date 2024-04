“Este miércoles avanza la discusión y, si se vota, se archivaría la reforma a la salud”: Fabián Díaz anticipa nuevo proyecto

La reforma a la salud presentada por el Gobierno de Gustavo Petro parece tener las horas contadas en el Congreso de la República. Para este miércoles tres de abril está citada la sesión en la Comisión Séptima del Senado en la que se iniciará la discusión en tercer debate de ese articulado y, por ley de funcionamiento del Congreso, el primer punto en la agenda sería la votación de la ponencia de archivo de ese articulado (una vez se voten los impedimentos correspondientes).

Esa ponencia de archivo de reforma a la salud está firmada por ocho de los catorce senadores que integran esa Comisión y tiene el apoyo de una novena senadora quien, si bien no firmó, anunció públicamente su respaldo a esta.

Uno de los congresistas que intentó lanzarse un salvavidas al texto fue el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, quien con su ponencia alternativa ha intentado mantener el texto a flote en el Legislativo hasta el último minuto.

Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, Director de Adres Félix León Martínez | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El senador Díaz le dijo a SEMANA que en sus planes no está retirar la ponencia alternativa de la reforma a la salud y anticipó que el día después de que esta se hunda será el momento de sentarse nuevamente a buscar consensos para un nuevo articulado. La puja por el sistema de salud promete tener un nuevo round en la próxima legislatura.

SEMANA: Acaba de conocerse que se hará una intervención a la EPS Sanitas por temas administrativos. A partir de esta intervención, ¿usted considera mantener su ponencia alternativa de reforma a la salud o la retirará del debate en la Comisión Séptima?

Fabián Díaz (F.D.): Ya se presentó la ponencia y, en ese sentido, no la voy a retirar. Se mantiene el escenario como está: la ponencia de archivo con los ocho senadores que la han firmado, la del Gobierno que fue firmada por cuatro senadores y la mía, la alternativa, que buscaba consensos.

Finalmente, los senadores definieron su postura y se van a mantener ahí. Por eso mismo solicitamos a la Comisión que no sigamos dilatando un eventual hundimiento de la reforma, sino que vamos al debate y, si efectivamente se archiva como en este momento están los números, al siguiente día podernos sentar y avanzar en un acuerdo nacional por unos puntos claves para hacer cambios en el sistema de salud.

SEMANA: El debate es este miércoles a las 8:00 de la mañana. ¿Cómo ve esta sesión y qué cree que pueda pasar?

F.D.: La idea es avanzar en los impedimentos que se presenten y, posterior a ello, votar en el orden que la Ley Quinta establece la ponencia de archivo. Es así como se debe proceder.

SEMANA: O sea que es muy probable que este miércoles, si se dan las cuentas, se hunda la reforma a la salud.

F. D.: Según se conoce en este momento, con las definiciones de los senadores y las posturas públicas que han tenido, votarán el archivo de la reforma. Entonces, este miércoles eventualmente se avanza en la discusión y, si se vota, se archivaría la reforma a la salud.

SEMANA: ¿Y se presentaría una nueva reforma cuándo?

F.D.: La invitación que nosotros hacemos a los senadores y a los diferentes actores del sistema es al siguiente día sentarnos y buscar acuerdos para avanzar en una nueva propuesta que nos permita hacer cambios en el sistema de salud. Entonces, esa se tendrá que presentar ya el 20 de julio y, si logramos esos acuerdos, consensos y diálogos, que sea presentada con mensaje de urgencia en el sentir de lograr esos acuerdos.

Si no se logran esos acuerdos, seguramente terminará con la misma suerte de la actual reforma y es que las mayorías en el Congreso no permitan que avance.

SEMANA: Pero con este contexto en el que se sabe que es muy probable que se hunda la reforma a la salud este miércoles o en los próximos días. ¿Usted no ve pertinente retirar la ponencia alternativa?

F.D.: No. ¿Cómo voy a retirar algo que yo presenté? Cada uno presenta sus ponencias. Los senadores fuimos designados por la Ley Quinta como ponentes y tenemos que rendir ponencia. Es una obligación. Yo no puedo retirarla porque yo tengo que presentarla, al igual que los demás compañeros que fueron designados. No da lugar a retirar una ponencia que tú ya presentaste, a menos que la quieras retirar, pero tendrías que presentar otra porque tu obligación es presentar ponencias cuando eres designado como ponente.

SEMANA: ¿Usted cómo lee esta intervención a la EPS Sanitas justo en este contexto de reforma a la salud y cuando se está en un momento definitivo para el proyecto de ley?

F.D.: Solo cinco EPS están cumpliendo. Esto es algo que se veía venir hoy, mañana o en unos meses y no solamente Sanitas porque no se están cumpliendo los requisitos mínimos de ley, los índices de solvencia, lo que pide justamente la norma. Entonces, no es la primera vez que se interviene una EPS, ya se han hecho intervenciones a lo largo de todos los gobiernos que fueron más de 150 EPS las que inicialmente estaban en el mercado y hoy quedan 28 de las que solo cinco cumplen. El sistema actual como está funcionando está destinado al fracaso.

Y no es de este Gobierno. ¿El Gobierno pasado cuántas EPS intervino? ¿El anterior cuántas EPS intervino? No es nuevo que se intervengan EPS, justamente porque no se está cumpliendo con la ley, con los mínimos. Entonces, se necesitan cambios en el sistema. Si ya no es esta reforma, si ya no es esta propuesta, pues construyamos una nueva porque esto va a seguir pasando en la medida que no hagamos cambios.

Radicamos nuestra ponencia alternativa de la Reforma a la Salud. pic.twitter.com/EwKMxhmq1L — Fabian Diaz (@FabianDiazPlata) March 26, 2024

SEMANA: En la sesión de este martes de la Comisión Séptima del Senado usted se quedó solo con el ministro, el equipo de Gobierno y la bancada del Pacto Histórico mientras los demás ocho senadores se fueron a reunir aparte. ¿Cómo analiza ese momento?

F.D.: Es parte de las dinámicas del debate. Yo me quedo en la Comisión porque es mi deber estar en la Comisión. Mis compañeros se retiraron para hablar en privado y posteriormente llegaron y todos hablamos. Fue una reunión prácticamente pública, quienes estaban pudieron escuchar en su momento lo que estábamos hablando y es que estábamos todos. Finalmente ingresan, se abren las puertas (como debió ser desde un inicio) y se inició el debate sobre cuando se iba a discutir, donde finalmente se llegó a que dilatar el debate es en este momento contraproducente para los tiempos, bien sea de la misma reforma, o para construir un consenso a partir de otra reforma. Entonces, yo comparto que mañana mismo (miércoles 3 de abril) se debate debatir.

Comisión Séptima del Senado. | Foto: Comisión Séptima