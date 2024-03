Fabián Díaz, autor de la ponencia alternativa de reforma a la salud, dice que proyecto sigue virtualmente hundido: “No hay otro camino”

SEMANA: ¿Qué cambios le hizo a la reforma a la salud del Gobierno en la ponencia alternativa que radicó?

Fabián Díaz (F.D.): Hay diferentes cambios. El principal es la posibilidad de que las personas puedan elegir el punto en el que quieren recibir la atención. Otro punto importante es que las gestoras de salud van a poder hacer la inscripción de la población, con el fin de continuar. Por ejemplo, si tú estabas en Sura y pasa a ser gestora, se continuará desde esa gestora la prestación del servicio. De igual forma, la apertura al sistema de salud se hace por medio de los CAPS.

Otro cambio es con respecto a los giros por parte de la Adres. La Adres, en la ponencia del Gobierno, plantea un 85 % de pago anticipado y una retención del 15%, además de una auditoría aleatoria del 20% a 30 días del pago.

Nosotros hicimos modificaciones. Que sea el 100% auditado a 45 días, pero que no exista la posibilidad de que se termine haciendo pagos sin que se hayan hecho las respectivas auditorías a las facturas. En el caso de glosas, aumentaría el tiempo a 90 días como máximo para resolverlas.

Si bien es cierto que inicialmente planteamos un tiempo más amplio en el tránsito de EPS a gestoras de salud, se decidió modificar con el fin de ceder ante las diferentes posturas de las partes. Se deja el planteamiento de los dos años, pero permitimos la creación de una persona jurídica que parte de la EPS para que pueda empezar a funcionar desde el día uno.

Es una solicitud expresa de las EPS, pero nosotros ponemos un condicionamiento de dos puntos. El primero es que, aparte de presentar el plan de saneamiento de cartera con la red pública y privada, como entra a funcionar paralelamente la persona jurídica, tendrá que ser solidaria con los pasivos de la EPS.

También resolvemos el problema con la integración vertical y conflictos de intereses. La Adres tendrá la obligación, cuando se declara ese conflicto de interés, a contratar una auditoría externa.

Se mantiene la financiación por oferta en los CAP, pero en la atención de mediana y alta complejidad se tendrá una UPC diferencial caracterizada en razón a la población. También cambiamos la elección de los directores de los hospitales. Si bien los alcaldes y gobernadores tienen la facultad de elegir al director, nosotros proponemos un concurso de méritos.

Fabián Díaz Plata presentó ponencia alternativa. | Foto: X: @marthaperaltae

SEMANA: Aquí sigue el modelo que propone desde la Casa de Nariño. Expertos dicen que le está dando oxígeno al Gobierno. ¿Qué opina?

F.D.: No, totalmente falso. Se mantienen partes de la esencia de la reforma porque es la propuesta de la cual nosotros partimos. Nosotros no podemos borrar y escribir una nueva reforma. Sobre el texto de Cámara se hacen las modificaciones que nos permitan subsanar, por así decirlo, temores que se tenían.

Para mí es fundamental mantener el fortalecimiento de los trabajadores de la salud, mantener la atención primaria, que es el eje del cambio en el sistema que se está proponiendo.

SEMANA: Hay otros miedos, como por ejemplo, que las EPS no tengan el tiempo suficiente para hacer la transición...

F.D.: Según el panorama actual, solo 5 EPS estarían cumpliendo los requisitos mínimos de ley. Se crearon 150 EPS, pero hoy son un poco más de 20 las que están funcionando. De esas, solo 5 cumplen, mientras más del 60% no está cumpliendo.

El sistema hace que esas EPS podrían terminar desapareciendo por los indicadores, por los estados financieros y por las reservas técnicas. Ahora, si una entidad decide no continuar, establecer un plan de pago y desaparecer, la persona no va a dejar de recibir su tratamiento. Puede elegir dónde quiere estar. Es la gran diferencia que nosotros tenemos con la anterior ponencia.

SEMANA: ¿Usted es el salvavidas del Gobierno?

F.D.: No. Es más, el mismo Gobierno se aparta de posiciones que nosotros presentamos en la alternativa. Es con respecto a la libertad de los ciudadanos de elegir en qué CAP quieren estar. Puntos como esos se apartan enormemente. El mismo Gobierno no está de acuerdo en esos aspectos. Nosotros igual lo presentamos porque la idea es que sea de ambas partes.

SEMANA: ¿Cree que la ponencia alternativa tiene los apoyos necesarios para votar su articulado? ¿Qué dicen los senadores de la Comisión Séptima?

F.D.: No, cada uno de los senadores ha marcado su posición. Nosotros buscamos tender puentes, pero no podemos seguir esperando a que lleguen a una ponencia alternativa. Difícilmente lo harán.

Nosotros pusimos a disposición el texto. Los senadores conocieron previamente el texto. Es más, algunos nos ayudaron a mejorar la redacción. Ya es decisión de ellos si quieren o no quieren acompañarnos en este esfuerzo para evitar que se caiga una reforma que es necesaria. Si no es esta, créame que necesitamos un cambio en el sistema. Los mismos actores del sistema son conscientes que si no se hacen cambios, ellos están condenados a desaparecer o a ser intervenidos por el Gobierno. Si no se hacen los cambios, quien padece es el usuario.

Claro, no podemos generalizar. Hay actores del sistema y EPS que están haciendo un trabajo loable, que están haciendo las cosas bien. Pero son más las que en estos momentos no hacen las cosas bien.

SEMANA: ¿Y si se hunde?

F.D.: Si no se logra, la invitación es a que inmediatamente, al siguiente día de archivarse la reforma, si eventualmente sucede, es a sentarnos a plantear unos cambios. No podemos dejar que el sistema se siga cayendo a pedazos. Quienes terminan sufriendo son los pacientes, son los ciudadanos.

Senadores de la comisión séptima firmaron una ponencia para archivar la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. | Foto: Mariano Vimos

SEMANA: La verdad sea dicha, esta es la última esperanza del Gobierno.

F.D.: No del Gobierno. No necesariamente. Por supuesto, hay que tener un aval del Gobierno para hacer unos cambios como estos, pero si eventualmente se archiva, y en eso hemos estado muy a tono entre los congresistas, es que el compromiso es que al siguiente día nos reunamos con todos los actores para plantear unos mínimos que nos permitan hacer cambios.

SEMANA: Usted dice que ya los senadores sentaron su posición. ¿Eso quiere decir que está virtualmente archivada su ponencia alternativa?

F.D.: Nosotros pusimos a consideración nuestra propuesta, ya son ellos los que finalmente dirán si acompañan o no. Actualmente, y como está el panorama, la reforma está archivada. No es algo que yo diga ahorita, siempre lo hemos dicho. Ante el panorama de nueve senadores que han manifestado públicamente su intención de votar el archivo, no hay otro camino. Nosotros buscaremos los consensos y el diálogo. Que logremos en este trámite hacer los cambios.

Aquí lo fácil es decirle no a todo, no cambiar nada, pero la responsabilidad que nos queda a nosotros del sistema como está es gigante. Nosotros somos legisladores para proponer, cambiar y modificar. Decir no a todo no nos lleva a nada. Entonces para qué nos elegimos, ¿para no hacer cambios? ¿Para no legislar?

SEMANA: Por el orden en el que se votan las ponencias, siendo la de archivo la primera, lo más probable es que ni siquiera se pueda escuchar el informe de ponencia alternativa.