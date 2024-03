Fabián Díaz radicó ponencia alternativa de reforma a la salud. Esta es la última carta del Gobierno Petro para salvar su iniciativa

Un hecho que llama la atención es que a pesar de este intento, que sería la última carta del Gobierno para salvar el proyecto, los ocho senadores que anunciaron que respaldarán la ponencia negativa dijeron que no cambiarán de opinión. Varios manifestaron que no están de acuerdo con respaldar una idea alternativa porque consideran que se debe volver a barajar.

Una de las senadoras que se pronunció en las últimas horas fue Berenice Bedoya, quien dijo que no cederá ante las presiones del Gobierno. “A pesar de los señalamientos, injurias y calumnias que nos vienen haciendo algunos sectores amigos del presidente Gustavo Petro, junto con algunos medios de comunicación, por no firmar la ponencia del proyecto de ley de reforma a la salud, propuesta de forma amañada por el Gobierno, sigo firme en mis convicciones; no acompañaré ningún proyecto de ley que no esté acorde con las necesidades de la gente, y se niegue a aceptar las recomendaciones de los senadores y los aportes de los ciudadanos”, dijo Bedoya del partido ASI.