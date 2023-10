“Estoy totalmente capacitado para ser alcalde de Bucaramanga”: Horacio José Serpa

H.S.: Llevan casi un año diciéndolo y echando el mismo cuento. Como no pueden decir que soy un bandido, que soy un sinvergüenza o que soy un ladrón, entonces se inventaron esta narrativa. Dicen que soy foráneo, que no tengo nada que ver con la ciudad y resulta que estoy totalmente capacitado para ser alcalde de Bucaramanga.

H.S.: La seguridad es y debe ser la prioridad cuando uno visita los barrios, cuando uno visita las comunas de Bucaramanga. Allí me dicen: Horacio por favor, no estamos tranquilos, sentimos miedo al salir a la calle. Uno no sabe si lo van a atracar o qué va a ocurrir. Y ahí nosotros tenemos una propuesta bastante completa para retomar el orden y la autoridad. Que no haya un alcalde ausente como el actual, sino que, por el contrario, el alcalde sea el que esté al frente.