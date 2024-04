Exministro José Manuel Restrepo alerta por gasto del Gobierno Petro: “Es como si se estuviese convirtiendo en una pandemia por el derroche”

JOSE MANUEL RESTREPO (J.M.R.): Lo primero que hay que hacerse como reflexión es qué busca la reforma tributaria y no tenemos ninguna claridad. Hubo una aproximación en el pasado, en el sentido de que la reforma tributaria buscaba disminuir los impuestos a las personas jurídicas. Si ese es el propósito de la reforma tributaria, la siguiente pregunta es si es viable, y la conclusión a la que llego es que eso no es viable, porque tendría uno que encontrar una fuente alternativa a ese recaudo que deja de recibir el Estado y en este momento eso no parece muy fácil, generaría una preocupación adicional en el sector productivo. Lo que estamos viendo es que seguramente esa reforma tributaria, si al final entra al Congreso de la República, corre el riesgo de que termine buscando un mayor nivel de recaudo para atender una cantidad de necesidades de gasto público, que en este momento viene creciendo de manera desbordada en el país. Es una propuesta desacertada, en este momento la mejor reforma tributaria posible es crecer. Además es mucho más rápida, no hay que esperar hasta el próximo año.