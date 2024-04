“La destrucción ya está en camino”: la advertencia de Fico Gutiérrez sobre la reforma a la salud

Las reacciones ante la intervención a Sanitas y Nueva EPS, que generó una tormenta política, no paran. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada y manifestó su rechazo al actuar del gobierno Gustavo Petro.

“Es triste ver cómo el Gobierno nacional está destruyendo el sistema de salud en Colombia. Lo dijimos nosotros a tiempo, lo dijimos en su momento. Lo que no pudieron hacer vía ley, lo están haciendo vía administrativa: ahogar financieramente a las EPS hasta quebrarlas; ahora muestran que las EPS no aguantaron y dicen: si ven, lo dijimos, el modelo no funcionaba. Para mejorar el sistema de salud, no había que destruirlo. Están jugando con la vida de la gente, se pone en riesgo la vida de la gente”.

“Yo me reuní con los directores de clínicas y hospitales de Medellín la semana pasada, tanto públicos como privados. Me decían, en un llamado crítico, que la destrucción ya está en camino, están ahogados financieramente por los giros directos no llegan, porque la Unidad por Pago de Capitación no es suficiente para sostener el modelo de salud, y en eso sí se necesita una reforma a la salud, pero no la reforma que está planteando el Gobierno, la que se les cayó en el Congreso. Llegué a escuchar de directores de Medellín: como va la situación, en tres meses no estaremos en esta mesa. Se pone en riesgo a la gente”, puntualizó el alcalde de Medellín.