“Apoderarse de las EPS no es la solución. Por el contrario, puede generar más problemas”: José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

SEMANA : ¿Cuáles son sus argumentos para sostener que el Gobierno no tiene la suficiente capacidad para administrar el sistema de salud?

El error de quitar recursos a la UPC

J. A. O.: Es lo que el Gobierno tiene que decir: cuánto cuesta el sistema como está, que fue lo que quedó vigente luego de lo sucedido con el fracaso de la reforma en el Congreso. Me parece que hay que mostrar cuántos son los faltantes de las EPS.

Además, lo que sí creo que es sumamente importante es que no le quiten recursos a las EPS, porque a la UPC (Unidad de Pago por Capitación) este año ya le quitaron cinco puntos para dirigirlos a otros programas. Eso me parece un error.

Ambos lados han sido duros en posiciones que no coinciden

J. A. O.: Durante mi paso por el Gobierno tuvimos que trabajar para hacer una reforma con la que estuviéramos de acuerdo, pero dado lo que sucedió es necesario establecer primero cómo se garantizará que habrá suficientes recursos para las EPS y cómo se hará para que los pagos se realicen de manera puntual. Eso requiere un buen diálogo, un diálogo productivo entre el Gobierno y las EPS, porque ambos lados han sido duros en posiciones que no coinciden.

Por otra parte, creo que se debe y puede trabajar con las EPS para el programa que quería el Gobierno, la mejoría de la atención primaria. El grueso se puede hacer con la Ley Estatutaria de Salud aprobada en 2015. En todo caso, lo prioritario debe ser garantizar el financiamiento del sistema como está. Y en términos de ampliación, apuntar a la atención primaria, pero no desarrollar nuevos programas que no son viables, cuando no hay una claridad sobre cuál es el déficit del sistema.