“Las explicaciones las tiene que dar él”: Pablo Catatumbo habla del escolta de su esposa, capturado por “transporte ilegal de menores”

Este martes 18 de junio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó la captura de un escolta que hace parte de esa entidad y que está al servicio de Sandra Milena Morales, firmante de los Acuerdos de Paz con las Farc y esposa del exjefe guerrillero Pablo Catatumbo.

Según el reporte, al interior del vehículo iba una menor de edad, que, de acuerdo con lo mencionado por ella, estaba siendo llevada en contra de su voluntad.

“Una persona de protección al servicio de la Subdirección Especializada de la entidad (SESP) fue detenida por la policía de tránsito en el departamento del Valle del Cauca, señalada del presunto delito de transporte ilegal de menores. El hecho ocurrió cuando la mencionada persona conducía un vehículo componente de un esquema de protección de la SESP mientras hacía un recorrido entre Popayán y Tuluá”, reportó la UNP.

Detenida persona de protección en el Valle del Cauca



La Unidad Nacional de Protección, UNP, se permite informar que una persona de protección al servicio de la Subdirección Especializada de la entidad, SESP, fue detenida por la policía de tránsito... — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) June 18, 2024

Sin embargo, aclaró que el hombre capturado hace parte del esquema de seguridad de su esposa, pero ella no iba en el vehículo en el momento de producirse su captura. “Ella no iba en el carro y él no hace parte de mi esquema de protección”, precisó el excomandante.

“Uno no puede responder por lo que hagan esos muchachos cuando uno no está en el vehículo. Él no iba cumpliendo ninguna misión, sé que él iba por su cuenta. Uno responde por los escoltas cuando les da una misión o cuando uno va ahí, pero en sus tiempos libres cada uno responde oficialmente si hay algún delito”, aclaró.

Pablo Catatumbo le informó a SEMANA que no ha podido hablar con el escolta porque cree que está en poder de la justicia. “Uno no tiene control sobre esos muchachos después de que no están en una misión”, reiteró.

Unidad Nacional de Protección | Foto: Colprensa

De acuerdo con el comunicado de la Unidad Nacional de Protección, en el operativo también fue aprehendido un joven menor de edad. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades de Tuluá, Valle del Cauca. “La autoridad, también, procedió a restablecer los derechos de la menor”, informó la entidad.

Y agregó: “La UNP no cohonesta con ninguna actividad delictiva y combate todo asomo de corrupción, por ello, pide celeridad en la investigación correspondiente y se declara atenta a brindar la información que se solicite. Al igual que adelanta proceso interno disciplinario”.

Pablo Catatumbo es claro: no tiene porqué responder por lo que haga el esquema de seguridad de su esposa. | Foto: EFE/ El País

Aunque no lo confirmó la Unidad Nacional de Protección, hay versiones que apuntan a que la menor de edad iba herida.

Sin embargo, será el escolta quién aclare ante la Justicia qué hacía el vehículo en esa región del país, si contaba o no con el permiso de su protegida, Sandra Milena Morales, y cuál era la misión de cargar a una menor de edad que, según les dijo a las autoridades, era conducida en contra de su voluntad.

La UNP, que lidera Augusto Rodríguez, se refirió a la captura. | Foto: juan carlos sierra-semana

Morales, quien no hace parte del Partido Comunes, pero sí es firmante de los Acuerdos de Paz, no se ha referido oficialmente al tema porque es su escolta quien debe dar las explicaciones.