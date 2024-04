Expresidente César Gaviria califica de arbitraria la intervención de EPS Sanitas: “habrá una verdadera catástrofe social”

“El gobierno no está preparado para atender a los 50 millones de pacientes de nuestro sistema de salud. Reitero lo que he dicho anteriormente: habrá una verdadera catástrofe social, con miles de muertes como consecuencia del camino inconstitucional que ha elegido. Decir que está preparado para atender la situación con las escasas medidas que ha implementado es una afirmación ilusoria. Las medidas necesarias para asumir el papel que le corresponde no han sido adoptadas. Si la Corte Constitucional hubiera fallado a favor de las tesis ideológicas del Gobierno, que ya no son más que eso, estaría violando su propio fallo constitucional”.