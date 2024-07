Santos se desmarca de la constituyente de Petro y del nombramiento de Cristo como MinInterior. “¿Qué es lo que hay que cambiar?”

El ex jefe de Estado fue enfático en afirmar que la propuesta de una constituyente no tiene ni los tiempos, ni los votos ni los argumentos necesarios para ser aprobada, por lo que cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Posteriormente fue enfático en afirmar: “él como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del Santísimo, porque el Santísimo no existe ”.

Insistió en que se retiró de la política activa. “No me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno”, manifestó el ex jefe de Estado en su video de 3 minutos en las redes sociales.