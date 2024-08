Expresidente Pastrana cuestiona al canciller Murillo y dice que el gobierno está siguiendo sus movimientos migratorios

Y agregó: “Es claro que dentro de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores no está la de supervisar movimientos migratorios de ningún colombiano y menos aún de un expresidente de la República”.

Andrés Pastrana aún desconoce por qué Petro lo demandó en julio y le envió otra contundente carta pidiéndole respuesta

Pastrana le envió la semana pasada otra carta al presidente Petro en la que le reclama, entre otras, porque no le respondió un derecho de petición del 2 de julio cuando le solicitó que le informara por qué razón los había demandado civilmente a él y a su hermano, el periodista, Juan Carlos Pastrana.

Como el primer mandatario no respondió, el líder conservador no tuvo otra alternativa que enviarle una nueva misiva. “El pasado 2 de julio presenté en su despacho un derecho de petición de información que hasta la fecha no ha sido contestado, a pesar de estar vencido para hacerlo”, escribió Pastrana en la misiva.