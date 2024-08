Fajardo y Petro chocan en redes por la paz total: el excandidato presidencial saca en cara cinco errores y advierte “crisis catastrófica”

Gustavo Petro ha hecho todo tipo de esfuerzos para consolidar su política de paz total en el país, pero la realidad es que los grupos criminales no tienen voluntad de paz y lo único que han hecho es sacar provecho de los ceses al fuego bilaterales para fortalecerse militarmente y expandirse por todo el territorio colombiano.

El ELN lanza ultimátums al Gobierno y de cierta manera lo chantajea para conseguir sus objetivos, las disidencias de Calarcá ya anunciaron que con Petro no firmarán la paz, la Segunda Marquetalia no empezará el diálogo hasta que se suspenda la orden de captura contra Iván Márquez - petición que es inviable por tener un pedido de extradición de Estados Unidos - y el Clan del Golfo dijo públicamente que quiere un reconocimiento político y que no entregarán las armas.