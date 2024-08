José Félix Lafaurie estalla contra el ELN y le pide a Gustavo Petro suspender los diálogos de paz: “Esto no está saliendo bien”

“Hagamos un alto en el camino, porque esto no está saliendo bien. Es un mensaje para que el país ponga los pies sobre la tierra y el ELN cerró nuevamente la puerta y lo hizo de la misma manera cuando el famoso trino del presidente Petro a finales de diciembre de 2022, creyendo que se podía avanzar en un cese al fuego”, dijo Lafaurie.

Lafaurie cree que es inadmisible que un grupo criminal sea el que esté definiendo los tiempos de una negociación y que, por ello, no se debe aceptar el chantaje que están planteando para ser retirados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). “Quienes hemos estado participando en las mesas lo que sentimos es que quienes no cumplen son ellos, especialmente en un tema muy sensible como el secuestro”, reiteró el negociador.