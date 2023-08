Falso abogado intentó hablar con Nicolás Petro y Day Vásquez: ¿para qué? Graves denuncias sobre suplantación y amenazas de muerte

“Señor juez, debo denunciar públicamente la forma como han pretendido personas que no conocemos acceder a ellos, quien sabe con qué propósitos. Aquí se presentó un abogado de apellido Henao, tratando de visitarlos y diciendo que era su apoderado de confianza, cuando todo el país sabe que ello es absolutamente falso” , aseguró Teleki.

Además, el litigante señaló que “ya la Fiscalía se encontrará investigando a esta persona que se presentó con una tarjeta profesional cuyo documento estaba totalmente alterado, no se alcanzaba ni siquiera a ver la tarjeta profesional y de apellido Henao. Esto es sumamente grave, su señoría, y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento”.

Para el abogado, hay quienes quieren “callar” a Nicolás Petro por miedo a lo que pueda contar tras su decisión de colaborar con la justicia, en medio del escándalo por lavado de activos e ingresos de dineros ilegales a la campaña Petro Presidente, por parte de exnarcos y “altos empresarios” que no habían declarado los ingresos.

“Hay personas que no quieren que la verdad se sepa. Y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos, es una sola. Ni defendido con su valentía e interés ha puesto el pecho a la situación”, aseguró.

Y agregó:“Su voz, sus palabras, no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo. Si él fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas. Eso lo podemos asegurar por los hechos de los últimos días que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales; de la forma en cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia”.