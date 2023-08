“En el ejecutivo nos ven con resquemores”, dice el abogado de Nicolás Petro en audiencia contra el hijo del presidente y Day Vásquez

Por otra parte, advirtió que desde el Gobierno o el poder ejecutivo del Estado no ven a Nicolás, a su actual pareja y a su entorno cercano de la mejor manera , lo que los hace sentir amenazados.

“ Hay que tener mucha alerta porque desde el ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos, no como debería ser, porque la verdad la merece el país, sino con resquemores ”, mencionó el encargado de interceder por Petro Burgos en las diligencias.

Para Telaki, hay quienes quieren “callar” a Nicolás Petro por miedo a lo que pueda contar tras su decisión de colaborar con la justicia en medio del escándalo por lavado de activos e ingresos de dineros ilegales a la campaña Petro Presidente por parte de exnarcos y “altos empresarios” que no habían declarado los ingresos.

“ Hay personas que no quieren que la verdad se sepa . Y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos. Es una sola. Ni defendido con su valentía e interés ha puesto el pecho a la situación”, aseguró.

Y agregó:”Su voz, sus palabras, no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo. Si él fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas. Eso lo podemos asegurar por los hechos de los últimos días que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales; de la forma en cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia”.