Fecode niega responsabilidad en crisis de sistema de salud de maestros y le piden al Gobierno y a la Fiduprevisora implementarlo

En el pasado ya lo había hecho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo: “Esto no fue lo que Salud prometió, esto no fue lo que nosotros les vendimos a los maestros. Esto no fue lo que ellos aceptaron. Entonces, ¿la participación dónde está? A los maestros no se les escucha”. Además, habló de “oídos sordos” desde la Fiduprevisora.