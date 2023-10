Filtran audio del secretario general del MinSalud hablando sobre el futuro de la reforma: “O la aprueba el Congreso o la hacemos por decreto”

Mientras el Gobierno nacional tiene encendidas las alarmas porque su reforma a la salud no tiene aún los votos para su aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en redes sociales filtraron un audio del secretario general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González, quien deja claro cuál será el plan B del gobierno de Gustavo Petro si el Legislativo insiste en oponerse a la propuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Lo reveló el congresista del Centro Democrático Andrés Forero. En él se escucha al alto funcionario afirmar: “La reforma a la salud la estamos implementando desde ya, no obstante no haya pasado en el Congreso. Ya estamos haciendo presencia. La reforma va porque la ley la aprueba el Congreso o la hacemos por decreto”, dijo tajantemente.

Forero, visiblemente molesto por el anuncio extraoficial del secretario general, no se quedó callado y, además de revelar el audio, opinó: “El secretario general del MinSalud, el mismo que acosa a funcionarios de planta, se jacta de implementar desde ya la reforma a la salud, ‘no obstante no haya pasado en el congreso’. Es claro: o la aprueban, ‘o la hacemos por decreto’. La crisis que vive el sector no es casual”.