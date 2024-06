Francia Márquez reaccionó tras no conciliar con Jota Pe Hernández: “No tiene pruebas, es falso que tenga que ver en corrupción”

“Sus declaraciones, donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son el resultado de ningún acuerdo conmigo” , aclaró la vicepresidenta en sus redes sociales.

Sus afirmaciones no le cayeron para nada bien a la vicepresidenta Márquez quien, a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, aseguró que “surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción”.