Fuerte desplante de alcaldes y gobernadores a Petro en Cartagena; el mandatario, al ver la situación, salió del recinto. ¿Qué pasó?

Un fuerte revés vivió el Gobierno nacional este viernes 22 de marzo en Cartagena, por el desplante que le hicieron al presidente Gustavo Petro en Cartagena en una reunión con alcaldes y gobernadores, una gran cantidad de ellos no asistió.

“Que posteriormente estará convocando el señor presidente de la República asamblea, razón por la cual él se retira del espacio, no va a hacer presencia y espera entonces que efectivamente esto se pueda discutir con los mandatarios departamentales, municipales, de cara a la comunidad”, expresó Márquez.

No señores el desplante es para la ciudadanía del Caribe que espera una solución a las tarifas impagables de energía. La reunión esperaba buscar una alternativa para arreglar esta problemática que vive la población. https://t.co/ytmjdHyOBT

Sandra Ortiz consejera Presidencial para las Regiones dijo: “Hoy el equipo de Gobierno del Cambio esperaba reunirse con los alcaldes y gobernadores del Caribe, sin embargo, algunos brillaron por su ausencia. Sólo llegaron 2 gobernadores de 7 invitados y 17 alcaldes de 63 invitados. Este desplante no es para el Sr. Presidente, va dirigido al pueblo. Es evidente que las tarifas de energía y el bienestar de la comunidad no son prioridad para sus mandatarios. ¡Es hora de poner al pueblo primero! #CompromisoConElCaribe #ElPiebloPrimero ”.

