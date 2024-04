Galán, en los primeros 100 días, logró revertir parte del desastre que recibió en materia de seguridad: “Las cifras indican una mejoría”

Y no es para menos, la herencia que recibió el mandatario distrital de manos de Claudia López, en materia de seguridad, fue totalmente desastrosa. Con corte al 31 de diciembre de 2023, los hurtos a personas crecieron 10 %; el de residencias, 8,3 %; el de automotores, 10,8 %; el de motocicletas, 6,7 %; los homicidios, 6,6 %; la extorsión 28,9 % y los delitos sexuales en un 199,1, %.

En todo caso, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la administración distrital para reconstruir la relación interinstitucional entre los diferentes actores, para actuar con mano dura ante los delincuentes, la realidad es que la inseguridad es una funesta herencia que no es fácil de revertir de la noche a la mañana.

“Vamos por buen camino, pero todavía tenemos problemas complejos y difíciles en seguridad, no lo vamos a negar, tuvimos por ejemplo una racha de hurtos a comercios en algunas zonas de la ciudad en febrero y tenemos que ser más efectivos en prevenir ese tipo de cosas. Además de trabajar para que los responsables sean llevados ante la justicia”, precisó el burgomaestre.

“Ya hemos desarticulado 12 organizaciones criminales en Bogotá en estos tres meses. Ahora, yo me he puesto en la tarea de revisar realmente cuál es el inventario criminal en Bogotá, porque en años anteriores hablaban de 135 organizaciones desarticuladas, otro año de 500 organizaciones impactadas, y eso es muy relativo, porque muchas veces pueden estar contabilizando tres operaciones como si fueran tres organizaciones desarticuladas y realmente son tres operaciones contra una misma organización, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo, una herramienta que nos permita conocer el inventario real del crimen en Bogotá y de las organizaciones criminales para que realmente cuando digamos desarticulamos una banda, es que sí la hayamos desarticulado, y no estemos simplemente atacando un pequeño grupo”, afirmó Galán.