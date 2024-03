Gobernadora del Tolima le habla claro al Gobierno sobre la expansión de las Farc: “No permitiré que 20 años de esfuerzo se echen a la basura”

SEMANA: ¿Cuál es la situación de órden público que vive el departamento del Tolima?

A.M.: En el norte del departamento del Tolima tenemos problemas muy delicados con microtráfico y hurto. En la parte central del territorio tenemos problemas con hurto, pero también tenemos problemas con abigeato, que nos está golpeando fuerte. También se presenta extorsión y narcotráfico. En el sur del departamento tenemos afectaciones de grupos armados organizados al margen de la ley. Esencialmente disidencias de las Farc y también estructuras criminales. Cuando hablo de disidencias me refiero específicamente a la estructura Ismael Ruiz, que nos está afectando mucho en los municipios de Dolores, Alpujarra y Prado, y la Darío Gutiérrez.

Se han dedicado a realizar actos que no se veían desde hace más de 15 años en nuestro departamento, por ejemplo hacer retenes ilegales. Hemos tenido retenes en los municipios entre Chaparral y el municipio de Ataco, en un paso entre Las Señoritas y Santiago Pérez. También hemos tenido retenes ilegales en Puerto Saldaña. Las Farc marcan carros otra vez, como sucedió con un exalcalde del municipio de Rioblanco. Por otra parte, están llamando a las diferentes comunidades a reuniones. Estamos preocupados. Los más afectados son Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, que son Pdet.

SEMANA: ¿A qué se debe enfrentar la población de estos municipios?

A.M.: Se citan a los presidentes de las juntas de acción comunal y se les está exigiendo hacer carnés para la población con datos como el nombre, la cédula y la vereda a la cual pertenecen. Le exigen eso a la gente. La extorsión afecta a nuestros cafeteros y comerciantes. Los citan y cuando asisten –porque les toca– les exigen el valor que quieren sacarles.

SEMANA: Usted dijo que los gobernadores están solos por falta de acompañamiento del Gobierno. ¿Por qué?

A.M.: Lo dije una vez y creo que ese llamado me surtió mucho efecto. Yo fui a la cumbre de seguridad en Bogotá a exigir menos retórica y más acciones concretas por parte del Gobierno nacional para combatir la delincuencia y la guerrilla en el sur del Tolima. Nosotros no podemos quedarnos mudos, ni tampoco voy a permitir que 20 años de esfuerzo de gobiernos departamentales, nacionales y cooperación internacional se echen a la basura. Creo que fuimos escuchados.

SEMANA: ¿Cuáles son los resultados de sus llamados?

A.M.: Vamos a tener un consejo de seguridad en el municipio de Planadas con el señor ministro de Defensa el próximo 3 de abril. Además tuve una reunión con el comandante de las Fuerzas Militares. Nos comprometimos a reforzar el canal militar que hay en el departamento del Tolima. Vamos a tener un batallón de operaciones terrestres y un pelotón móvil en el municipio de Prado, que es un municipio en el cual hay que proteger el turismo que está renaciendo. Están extorsionando a los comerciantes. Incluso, un batallón de fuerzas especiales hará presencia en las áreas urbanas. Por parte de la Policía estamos pidiendo aumento del pie de fuerza y también mucha labor de inteligencia, porque hay que desarticular esas bandas criminales y esos grupos al margen de la ley que nos están haciendo daño.

SEMANA: ¿Cómo calificaría la interlocución del presidente Gustavo Petro con los mandatarios departamentales y municipales?

A.M.: Todos los gobernadores estamos esperando mucho del Gobierno nacional, Tenemos una necesidad generalizada en seguridad y esperamos el apoyo del presidente y de toda la fuerza pública. Tengo que decir que he sentido el apoyo durante estos días después de mis declaraciones.

SEMANA: Pero la cosa comenzó con el pie izquierdo...

A.M.: Estamos y queremos seguir esperando mucho. Yo creo que si el presidente quiere conocer un ejemplo de la paz total, lo mejor sería que fuera al municipio de Planadas. Es un caso exitoso en recuperar una zona en conflicto y volverla productiva por la presencia del Estado. Los jóvenes le están apostando a los cafés especiales, al fortalecimiento de la asociatividad y a exportar café. Es una zona que que sin duda alguna es ejemplo de lo que debería ser la paz total.

SEMANA: ¿Qué opina sobre la paz total?

A.M.: La paz total no es sino la garantía de que a usted no lo vayan a matar, de que no lo vayan a extorsionar, de que no le roben su propiedad. Hoy no estamos viendo eso en el territorio. Hoy vemos como en municipios del sur del departamento del Tolima estamos retrocediendo en el tiempo y eso no lo podemos permitir. Nosotros debemos tener el control territorial.

SEMANA: ¿Cree que el Gobierno ha sido muy permisivo en poner condiciones en las mesas?

A.M.: Lo que diría es que lo que debe estar sobre la mesa son condiciones mínimas para garantizar tranquilidad en cada uno de los municipios de este país.

SEMANA: Se viralizó un video en el que mientras usted le pide seguridad a su territorio, el ministro de Defensa no la voltea a mirar por estar almorzando. ¿Le ofendió?

A.M.: No me sentí irrespetada, pues era un almuerzo que aprovechamos para hablar todos los gobernadores que estábamos en la cumbre de seguridad. Lo más importante fue que me sentí escuchada y hoy estoy viendo acciones. Entonces más que estuviera o no almorzando, lo más importante fue que me escuchó. Al consejo de seguridad en Planadas invité al señor presidente de la República para que conozca ese caso exitoso de paz total, de recuperación de un territorio.

SEMANA: Usted ha criticado el estilo del presidente en términos de usar redes sociales para hablar sobre seguridad. ¿Cree que está mucho tiempo en X?

A.M.: Yo no he manifestado tanto eso, sino que tenemos que estar en el territorio. Hay que dejar de hacer las cumbres en Bogotá, en sitios pomposos, y más bien ir al territorio, donde está sucediendo todo. Yo lo que digo es menos retórica y más acciones. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Por eso lo invitamos a que vaya al territorio.

SEMANA: ¿Qué indicador cree que es el más preocupante de su departamento?

A.M.: La extorsión en mi departamento se ha incrementado en más de un 100%. La situación ha sido bien delicada durante durante este año y eso nos tiene supremamente preocupados. Los homicidios están más controlados. Teníamos 47 homicidios y en el 2024 tenemos 44. Lo hemos logrado bajar, pero cuatro de los homicidios están ligados a las disidencias de las Farc y eso nos preocupa muchísimo.

SEMANA: Usted ha sido muy frentera con el Gobierno. ¿No teme que el presidente castigue a su departamento, como denuncia el gobernador de Antioquia?

A.M.: A todos los gobernadores nos preocupa porque no podemos sacar adelante nuestros planes de desarrollo solos. Necesitamos de la ayuda del Gobierno nacional para poder avanzar en los proyectos. Yo espero que no vayamos a tener gobernadores de primer y segundo nivel o de playa alta y baja, sino que efectivamente los recursos del Gobierno sean para todos los departamentos. Yo no tengo temor por eso, soy una convencida de que el Gobierno nacional va a poner los ojos en el Tolima.

SEMANA: ¿Qué opina sobre la posible desfinanciación de obras de infraestructura en Antioquia? ¿Teme que ocurra con proyectos importantes en el Tolima?

A.M.: Me preocupa, pero espero que el Gobierno, que creo que ya ha tomado algunas medidas en torno a ese tema, no vaya a seguir cometiendo esas equivocaciones. Quienes pagan no son los gobernadores, quienes resultan pagando las consecuencias son los ciudadanos.

