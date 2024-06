Golpe a las reformas de Petro: la ley estatutaria de educación se hunde en el Senado y no se agendará

El presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que la reforma a la educación, que estaba pendiente de su último debate en la plenaria del Senado, no se agendará en la sesión de este 20 de junio, fecha en la que terminará la legislatura.

El proyecto fue anunciado en la plenaria de este miércoles 19 de junio, pero Name confirmó que no se incluirá la iniciativa en el orden del día.

Argumentó que es prácticamente imposible abordar esa discusión cuando existen tres ponencias y por esa razón no se destinará la plenaria únicamente para esa discusión.

Reforma a la educación del Gobierno Petro está virtualmente hundida: no hay acuerdo y tampoco tiempo para debatirla

“No hemos logrado consensos, por lo que no estará en el orden del día, eso quiere decir que sin consensos no se puede tramitar”, dijo Name.