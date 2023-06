Golpe al carbón: presidente Petro radicalizó su postura y ordenó que “no debe haber expansiones de explotaciones a cielo abierto”

El jefe de Estado señaló que no está de acuerdo con una “posible expansión” de la empresa Cerrejón en La Guajira.

El presidente de la República, Gustavo Petro, radicalizó su postura sobre la producción del carbón en Colombia, tomando una determinación que golpeará de manera contundente a ese sector de la economía nacional.

Desde la región de Albania, el mandatario colombiano fue enfático en asegurar que la política de su Gobierno del Pacto Histórico es clara. “No debe haber expansiones de explotaciones de carbón a cielo abierto”, hecho que según aseguró el presidente Petro es una determinación para luchar en contra de cambio climático y potencializar la transición energética.

“La posición del Gobierno nacional es que no debe haber expansiones de explotaciones de carbón a cielo abierto”, sostuvo Petro.

Sumado a ello, el jefe de Estado dijo que su Gobierno está de acuerdo con una posible expansión de la empresa Cerrejón, la cual se dedica al carbón en el departamento de La Guajira; el mandatario ha dejado ver lo que piensa del carbón sin tapujos, lo ha calificado como un “veneno”.

El presidente Gustavo Petro en el departamento de La Guajira. - Foto: Presidencia de la República

No obstante, esta semana el jefe de Estado en la Biblioteca Héctor Salah Zuleta, se despachó con dureza contra la mina de carbón del Cerrejón, señalando directamente que el modelo que aplica esa compañía no funciona, ya que explicó que no se vincula realmente a la comunidad en proyectos sostenibles en el tiempo.

“El pacto, entonces, no tiene que ver, y yo sería crítico de ello, con el sistema tradicional de proyectos en Colombia. Se hace un proyecto, le dan permiso en unas instancias, invitan a la comunidad a que diga qué quiere y ahí viene una pelea, una compensación, sea dinero, sea especie, viene una pelea entre la comunidad”, manifestó Petro.

Y agregó el mandatario en su tesis: “Que si la comunidad es la legítima, que si sustituyeron autoridades legítimas, que quién va a negociar. Obviamente, también se desata la corrupción en nuestro país. ¿Quién va a negociar? Y yo creo que ese modelo no es el que funciona”.

Presidente en La Guajira. - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

“Ese modelo es por una sola vez. Llega el proyecto X, 100, 200, 500 millones de dólares, logra sus consultas para la autorización, empieza a construir y nunca más vuelve a ver a las comunidades. Las comunidades se gastan lo que les dieron y de pronto empiezan a ver al cabo de los años, cuando los niños crecen, que la empresa está ahí, que está ganando y que la comunidad cedió sus derechos y que ya no la voltean ni a ver”.

También señaló el mandatario colombiano: “Eso es el Cerrejón, ese modelo no funciona, porque ese modelo le va a quitar sostenibilidad real, no económica, sino vital al proyecto. Si se quiere que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, duren décadas, dos décadas, lo que sea calculado, tiene que haber un pacto con las comunidades wayúu, permanente, no esporádico al inicio”.

Presidente Gustavo Petro en La Guajira junto a la vicepresidenta Francia Márquez - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

“Un pacto wayúu permanente, que aquí se le denomina pacto energético, implica una asociatividad, es decir, la comunidad wayúu, las asociaciones wayúu, etcétera, deben ser socias de los proyectos; al ser socias, parte de la utilidad pasa a las comunidades y entonces durante 10, 15 o 20 años, lo que dure, va a haber un flujo permanente para que esas comunidades vayan resolviendo problemas de los más agudos a los menos”, insistió Petro.

Reclamo de líder indígena al presidente Petro sobre su transición energética: “Fórmenos, no sabemos cómo se come eso”

De otro lado, uno de los proyectos insignia del presidente Petro ha sido la transición energética, estrategia que puso sobre la mesa el mandatario colombiano en su carrera hacia la Casa de Nariño, la cual ha tenido altibajos por la poca eficacia para su materialización y celeridad.

En el marco de un evento público que organizó el Gobierno nacional en La Guajira, región desde la cual está despachando con todo su gabinete de ministros el presidente Petro, se conoció un fuerte reclamo por parte de uno de los líderes indígenas sobre el proceso de energías limpias y el poco conocimiento que esa comunidad tiene para ejecutar esa política pública.

Comunidad Kogui se quedó esperando al presidente Gustavo Petro, quien tuvo un quebranto de salud. - Foto: SEMANA

El líder indígena tomó la palabra y fue directo a solicitar al jefe de Estado que abra espacios de formación para ese tipo de comunidades, al advertir de manera sincera que ni siquiera saben “cómo se come eso”, haciendo relación a la transición energética.

“Primero, fórmenos, fórmenos primero, lo más urgente. Primero, concrete lo más anhelado que siempre hemos soñado aquí, que es la casa de pensamiento, una universidad, ahí sí podremos ser aliados de ustedes. Ahí sí podemos ceder a un diálogo, porque a cambio del sol, a cambio del viento, no te vamos a pedir un pote de maíz, no te vamos a pedir que nos arregles un ranchito, no te vamos a pedir que nos arregles el cementerio”, sostuvo el líder indígena.

Y agregó en su declaración: “Qué bonito sería tener en el marco de ese diálogo con ustedes, tener jóvenes preparados ensamblando solares, tener jóvenes técnicos enfocados en todo eso del hidrógeno verde, cómo se come, todavía nosotros no sabemos cómo se come”.

“Entonces, primero fórmenos, ahí sí nos podemos sentar a hablar porque a nuestros mayores no los vamos a dejar solos. Así como ha pasado con nuestros hermanos, que han traído esos proyectos allá, lo que han traído es violencia, lo que han traído es diferencia”, insistió.

También expuso finalmente: “¿Por qué? Porque no llega a un acuerdo, no hay consulta. O piden, o le dan, o lo enamoran con platica, pero aquí, a cambio de este cerro que tenemos, el sol y el viento, es eso primero. Señor presidente, para que lo tenga en cuenta, fórmenos primero y así nos pondremos a sentar y a dialogar”.