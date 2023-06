“Nos han retado, yo creo que sí somos más, no por soberbia”: Gustavo Petro lanzó agudo sablazo contra las marchas de la oposición

En medio de la agenda de trabajo que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en La Guajira, el jefe de Estado no se olvidó de las marchas de la oposición que han llenado varías plazas públicas en las principales ciudades del país, lanzando ―desde ese departamento― un nuevo sablazo.

En un discurso que dio el mandatario colombiano en una tarima que instaló el Gobierno nacional del Pacto Histórico en el Malecón de Riohacha advirtió que “lo han retado”, para definir qué movilización es más grande, si la de la oposición o la de él.

Presidente en la Guajira - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

Petro habló de frente nuevamente sobre ese tema y no dudó en señalar que las marchas del Gobierno, según él, han sido más grandes, con un mayor grado de acogida; sin embargo, videos y fotos de la pasada movilización de la oposición del 20 de junio demostró que se llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá, cómo otros emblemáticos lugares de varias regiones del país.

Además, el presidente Petro le salió al paso a las voces que se han conocido desde diferentes orillas políticas, que lo han tildado de soberbio, por no reconocer el impacto de las marchas de la oposición, dijo que esa situación no es por soberbia.

“Nos han retado, así somos más o menos, yo sí creo que seguimos siendo más y no lo queremos demostrar por soberbia, pero sí lo queremos demostrar en acciones de Gobierno, en hechos”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro acudió a La Guajira para exponer ideas relacionadas con la transformación energética. - Foto: Presidencia

Y agregó en su discurso: “Claro que la movilización popular es fundamental si se quieren hacer transformaciones sociales. Con la gente en la casa no va a haber cambios. Los cambios solo provendrán si la sociedad misma los quiere”.

“La soberbia nubla la razón”, le dicen al presidente Petro por “atacar” a las personas que marcharon en su contra

De otro lado, miles de colombianos alzaron su voz el pasado 20 de junio en medio de las marchas convocadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales se realizaron sin ningún tipo de problema en las principales ciudades del país.

Pese a la gran participación ciudadana que hubo, el jefe de Estado aseguró, en su cuenta oficial de Twitter, que los manifestantes no alcanzaron a llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro - Foto: Guillermo Torres /Semana

“A las marchas no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, ‘fuera Petro, no queremos sus ideas’”, manifestó el presidente hace varios días.

Y añadió: “...exacto, como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro - Foto: Guillermo Torres /Semana

Esas declaraciones provocaron una lluvia de críticas y varios líderes de la oposición lo cuestionaron en las diferentes redes sociales. Uno de los primeros en responderle al mandatario fue el abogado Daniel Briceño, quien aseguró que la soberbia lo está nublando.

“El presidente Gustavo Petro dice que quienes salieron a marchar en su contra fue: “Una clase media arribista muy parecida a la que salió con armas en 1851′. Terrible ataque. La soberbia nubla la razón”, escribió el jurista en su cuenta de Twitter.

