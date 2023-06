Confidenciales “La soberbia nubla la razón”, le dicen al presidente Petro por “atacar” a las personas que marcharon en su contra

Miles de colombianos alzaron su voz esta semana en medio de las marchas convocadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales se realizaron sin ningún tipo de problema en las principales ciudades del país.

Pese a la gran participación ciudadana que hubo, el jefe de Estado aseguró que en su cuenta oficial de Twitter que los manifestantes no alcanzaron a llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá. Asimismo, este viernes volvió a restarles importancia en medio de viaje por Europa.

“A las marchas no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas”, manifestó el cordobés.

Estas declaraciones provocaron una lluvia de críticas y varios líderes de la oposición lo cuestionaron en las diferentes redes sociales. Uno de los primeros en responderle al mandatario fue el abogado Daniel Briceño, quien aseguró que la soberbia lo están nublando.

“El presidente Gustavo Petro dice que quienes salieron a marchar en su contra fue: ‘una clase media arribista muy parecida a la que salió con armas en 1851′. Terrible ataque. La soberbia nubla la razón”, escribió el jurista en su cuenta de Twitter.