Gustavo Petro cuestionó a quienes apoyan los hidrocarburos: “No importan los desastres climáticos, solo las ganancias”

“Queda claro que lo que sucede en Colombia por parte de los defensores del capital fósil, el que usa intensivamente petróleo, carbón y gas, sucede también en todo el mundo. No importan los desastres climáticos en crecimiento, solo les importan las ganancias. Si el capital fósil triunfara, no habría vida en el planeta. Es capital fósil vs. humanidad y vida”, aseguró el mandatario colombiano.