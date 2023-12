David Luna ataca a Petro y dice que “hará lo posible para comprar las conciencias que necesite para que la reforma a la salud salga adelante”

Con la aprobación de la reforma a la salud en sus dos primeros debates, ahora el turno de la discusión será para el Senado y todos los reflectores estarán allí. Uno de los políticos que más le hará frente a que el proyecto no salga adelante será el senador David Luna, de Cambio Radical. En entrevista con SEMANA habló de los reparos a la iniciativa del Gobierno y de lo que podría suceder, aunque reconoce que no es optimista.

DAVID LUNA (D.L.): El Gobierno del presidente Gustavo Petro hará lo posible para comprar las conciencias que necesite para que este proyecto salga aprobado en Senado. El ministro de Salud ya confesó que en la Cámara lo hicieron con miembros del Partido Verde, así que será un debate difícil pero en mi caso será con argumentos, respeto, evidencia y, sobre todo, firmeza. Haremos lo posible por hundir esta reforma que considero es nefasta para la atención de la salud de los colombianos. Este proyecto no tiene posibilidad de ser mejorado, solamente tiene una posibilidad que es hundirse y presentar uno nuevo para meter a las EPS en cintura, para pagarle mejor a los médicos y a las enfermeras, para llevar salud a los territorios donde hoy no se presta efectivamente. El proyecto, como está concebido, es dramático para el futuro de la salud en Colombia.

D.L.: Yo he venido señalándolo y el tiempo me dio la razón. Muchos de los partidos lo que hicieron fue una pantomima, una cosa decían ante los medios de comunicación y otra cosa votaban en el recinto de la Cámara. El caso del Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, yo esperaría que la ciudadanía ejerza un control mucho mayor y más estricto sobre cómo van a votar cada uno de sus senadores, porque Petro, como le digo, va a ser hasta lo imposible por lograr comprar conciencias para que este proyecto salga adelante.

D.L.: El más importante, que es el que tiene que entender cualquier ciudadano, es que esta reforma acaba con el principio de solidaridad y con el sistema de aseguramiento. Si a mí, Dios no lo quiera, me da cáncer, ese tratamiento puede costar entre 400 y 500 millones de pesos y no hay casi ningún colombiano que tenga esa plata en el banco, en la billetera o debajo del colchón. Cómo me pueden a mí brindar ese tratamiento, pues en virtud de que otros aportantes no se enferman y con esos recursos es que me pagan a mí el tratamiento. Ese principio, ese esquema, acaba la reforma con él. Acá lo que está en juego es el principio de solidaridad.