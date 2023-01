Gustavo Petro defiende de nuevo a Irene Vélez: “A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse dineros públicos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una nueva defensa a la ministra de Minas, Irene Vélez, quien ha estado en el ojo del huracán por un polémico informe sobre reservas de hidrocarburos en Colombia, situación que se agudizó con las recientes declaraciones de la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado respondió a varias pullas que se han lanzado a la funcionaria y en general a su gobierno del Pacto Histórico, Petro se fue lanza en ristre e indicó que a la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse los dineros públicos.

El mandatario colombiano fue más allá y lanzó varios dardos a quienes han cuestionado su gobierno, señalando que muchos de los que atacan su administración sufren de “ceguera mental”.

Polo Polo se fue en contra de la ministra Irene Vélez. - Foto: SEMANA / Presidencia

“Este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos, se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades”, trinó Petro.

Y en otro mensaje manifestó: “De hecho, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades”.

El presidente Gustavo Petro ha defendido a capa y espada a la ministra Vélez. - Foto: juan carlos sierra-semana

La fuerte postura del jefe de Estado se dio por el siguiente mensaje que publicó el usuario Frank Portilla: “La brutiministra @irenevelezt salió igual de hampona que el engañabobos exconvicto, el país entero exige la renuncia de Irene Vélez, mientras Petro la defiende argumentando que si otros gobiernos robaron el de Irene también pueden hacerlo”.

LA BRUTIMINISTRA @IreneVelezT SALIÓ IGUAL DE HAMPONA QUE EL ENGAÑABOBOS EXCONVICTO, EL PAIS ENTERO EXIGE LA RENUNCIA DE IRENE VÉLEZ MIENTRAS PETRO LA DEFIENDE ARGUMENTANDO QUE SI OTROS GOBIERNOS ROBARON EL E IRENE TAMBIÉN PUEDEN HACERLO pic.twitter.com/dhGKO4uvAT — FRANKPORTILLA (@PETRIIISTAAAAS) January 31, 2023

La prueba reina que expuso la exviceministra de Minas contra Irene Vélez

Belizza Ruiz, saliente viceministra de Energía, se encuentra revelando la verdad sobre el proceso de construcción del informe ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, con el cual Irene Vélez, ministra de Minas, sustenta la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos.

Belizza Ruiz, exviceministra de Energía. - Foto: MinEnergía - César Nigrinis

La exviceministra mostró, en varios medios de comunicación, un chat en el que el exdirector de Hidrocarburos le presenta a la ministra sus reparos sobre el documento, contrario a lo que le aseguró al país en medio de la polémica.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: Ministerio de Minas y Energía.

“Aquí no se le ha mentido a nadie. No deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas y datos falsos porque eso genera mucha incertidumbre, inseguridad e idea de que aquí hay un caos. (...) Aquí estamos actuando con mucha transparencia, ética profesional y certeza técnica”, dijo Vélez en su momento.

Sin embargo, en el chat revelado por Ruiz, se ve claramente que la ministra recibió las discrepancias del exfuncionario.

“1. El documento tiene información de reservas por campo y operadora y esta información es confidencial, por lo cual no podemos publicarlo así. 2. Estamos mostrando la priorización y eso puede generar expectativas en la región. Adicionalmente, estamos cambiando normalmente la priorización de acuerdo a la voluntad de los operadores y pues ha cambiado. 3. Hay algunos ajustes de forma, como unificar nombres técnicos”, dice el chat revelado por Ruiz.

Además, el exfuncionario mostró diferencias en términos del uso de la información de la cartera: “4. Tengo discrepancias con la fecha de entrada del offshore. Sin embargo, esto lo hizo John [Londoño] y pues él debe tener la justificación entendiendo de reuniones que no participe. 5. Tiene estimaciones fiscales que en un día, pues no me da tiempo de estudiarlas bien”.

“Tú me indicas qué debemos hacer, mi sugerencia ministra es que por lo menos no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema”, puntualizó el mensaje del exfuncionario.

Agarrón en el Ministerio de Minas

SEMANA reveló los secretos de la guerra interna al interior del Ministerio de Minas y Energía. En medio de las duras críticas de exfuncionarios y expertos del sistema, los más fuertes reparos venían desde adentro del Ministerio y eran liderados por Belizza Ruiz, ahora exviceministra de Energía. El viernes, el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia al cargo, la misma que le había solicitado la ministra Vélez hace dos semanas.

Antes de su salida, Ruiz no tardó en cuestionar el contenido del documento y aseguró que se puso su nombre sin haber formado parte del mismo. En entrevista con Caracol Radio, Ruiz dijo que conoció el informe cuando se publicó y que este nunca pasó por su despacho para revisión.

La ministra de Minas y Energía Irene Vélez ya enfrentó una moción de censura - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ruiz, durante los primeros meses del Gobierno, fue uno de los principales dolores de cabeza de la ministra Vélez. La exviceministra es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta además con maestría y doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Incluso, hizo estudios de posdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la misma institución. Precisamente, se le consideraba la funcionaria con más conocimiento técnico de la cartera.

CONVENCIONES: Crecimiento - (variación % del PIB real anual) - Inflación (variación % fin de año) - Dólar (TRM promedio año, en pesos) - Tasa de interés de intervención (% fin de año) - Petróleo (barril Brent promedio año USD) Fuente: sondeo con cada entidad.

Según conoció SEMANA por fuentes cercanas, la llegada de Ruiz al Ministerio de Minas y Energía se dio por medio de la convocatoria que abrió el Gobierno para colombianos con doctorado que quisieran aportar su experiencia y conocimiento a la administración. La inclusión de la académica al Ministerio fue decisión final del presidente, sin tomar en consideración temas políticos y compromisos burocráticos.

Todo apunta a que el tecnicismo de Ruiz fue un obstáculo para Vélez. Trabajadores del Ministerio le contaron a este medio que, desde el principio, la exviceministra estuvo de acuerdo con la línea del Gobierno, la cual plantea una transición energética que haga que el país migre a energías más limpias.

Por esa razón, en octubre del año pasado, en el Congreso de Naturgas, Ruiz sostuvo que no iba a haber más contratos de “exploración ni explotación” y agregó una polémica frase en un auditorio lleno de expertos, líderes de compañías del sector y gremios: “No comprendo qué parte de esa frase no ha podido entenderse”.