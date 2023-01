“Convirtieron MinMinas en un feudo familiar y autoritario”: fundador de Soy Porque Somos renuncia por el padre de Irene Vélez

Este lunes, se conoció un comunicado del profesor universitario Carlos Andrés Duque Acosta en el que renuncia a Soy Porque Somos, movimiento que impulsó la vicepresidenta Francia Márquez y del cual era miembro fundador, por las acciones de Hildebrando Vélez Galeano, padre de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía.

Duque Acosta es matemático y profesional en filosofía, magíster en filosofía de la Universidad del Valle y doctor en la materia de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Acompañó a Francia Márquez en su activismo desde 2017, hizo parte del grupo de académicos que respaldaron su candidatura presidencial y fundó junto a ella su movimiento político.

Junto a él, Hildebrando Vélez, padre de la también académica Irene Vélez, acompañó a Márquez desde el principio, pero sobre todo cuando fundó su colectivo. Fue ahí donde, según cuenta Duque, se percató de que muchas de sus acciones habrían sido para beneficiarse y hacer lo mismo con su hija.

Irene Vélez, ministra de Minas, es la hija del también activista político Hildebrando Vélez. - Foto: Foro Económico Mundial.

“Es sabido por muchas personas que Hildebrando Vélez Galeano, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se ha dedicado por varios años bajo el ropaje del ambientalismo, a promover en todos los espacios posibles a su hija”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con Duque Acosta, Vélez y su hija abusaron “de la buena fe y confianza del señor presidente Petro”.

La carta de retiro de Soy Porque Somos de Carlos Andrés Duque Acosta. - Foto: Carlos Duque

“Como se sospechaba, convirtieron el Ministerio de Minas y Energía en un feudo familiar, clientelista y autoritario. A partir de la noble intención del presidente Petro de avanzar hacia una necesaria transición energética, la familia Vélez, desde una mediocre ideología, impermeable a la crítica, ha venido tomando controversiales decisiones que pueden conducir en los próximos años a Colombia a una crisis social y humanitaria. Esto es grave y es un deber señalarlo”, manifestó en el escrito.

Explica además que por el “errático proceder” de Hildebrando Vélez, además de haber sufrido ataques personales, se retira.

“Todo corroborado con varias fuentes y reproducido en el MinMinas, he decidido no compartir más el mismo espacio político con este señor”, se lee en el documento, mostrando además su disposición para pertenecer a otros espacios en los que pueda contribuir en su conocimiento académico.

En conversación con SEMANA, el filósofo explicó cada punto de su carta. En primer lugar, denuncia que el padre de Irene Vélez trabaja de la mano de su hija en el Ministerio de Minas y Energía.

“Me baso en la entrevista a la profesora de la Universidad Nacional y exviceministra de Energía, Belizza Ruiz. Ella lo dijo muy claramente, relacionado con las personas que asisten a las reuniones y no son del ministerio. Sabemos que Hildebrando ha llevado mucha gente de su cuerda. ¿Qué hace el papá de una ministra en una reunión? Colombia tendría que preguntarse eso. ¿Hay algún antecedente de alguna ministra o ministro que esté en reuniones con su hija o en el mismo edificio. Eso es nepotismo”, sostuvo Duque en conversación con este medio.

Hildebrando, de acuerdo con el académico, siempre ha estado interesado en promocionar a su hija.

“Quizás no lo logró por el lado de Francia, entonces fue a hablar con su amigo Petro y se montaron en esta idea del Ministerio de Minas y Energía. Querían el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no lo consiguieron, no sé por qué razón”, agregó.

A su vez, el cofundador del movimiento asegura que Irene Vélez no pertenece a Soy Porque Somos, contrario a muchos que dicen que la ministra de Minas es ficha de la vicepresidenta Francia Márquez.

La ministra Irene Vélez y su padre, Hildebrando Vélez. - Foto: Autor anónimo

“No hace parte, no ha estado en ninguno de los chats. No se sienten identificados y en algún momento Francia Márquez expresó su molestia porque la relacionan como una cuota politiquera”, señaló.

Incluso, Duque Acosta aseguró que, al escuchar el testimonio de Belizza Ruiz sobre los tratos de Vélez hacia ella, se sintió “identificado”.

“Yo también me sentí atacado en varias ocasiones por su padre. Hay un modo autoritario, Belizza Ruiz lo dice bien. Hay que prestarle mucha atención, ella tuvo la valentía de expresar lo que muchas personas han percibido y sentido en el trato de la familia Vélez”, dijo.

Las actitudes hostiles de Hildebrando Vélez hacia el académico, según manifestó para este medio, fueron reiterativas durante el proceso político de Soy Porque Somos: “Varias. La más importante es la exclusión de los espacios y las reuniones. Lo otro son los falsos testimonios, como que yo solo quiero figurar y que no me interesan las comunidades. Ataques personales en reiteradas ocasiones, uno que recuerdo mucho es que me dijo que yo le fastidio, una palabra muy fuerte para un compañero de camino”, indicó.

Finalmente, aseguró que la situación con los Vélez se trata sobre todo de un tema de “codicia y ambición” que hay que estudiar a fondo.

Por la salida de la exviceministra Belizza Ruiz y las posibles mentiras de Irene Vélez de cara al país sobre un informe de reservas de hidrocarburos, solo llueven críticas para la jefe de cartera. Ahora, también lanzan acusaciones contra su padre, que no es ajeno a la política.