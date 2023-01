Confidenciales “Irene Vélez le miente al país, no es rigurosa, no es técnica, está desubicada”: congresistas le exigen la renuncia a la ministra de Minas y Energía

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, le pidió este domingo la renuncia a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. “La ministra Irene Vélez no tiene en sus manos una cartera menor, de hecho tiene uno de los Ministerios más importantes, del cual depende gran parte de la economía del país. Sus salidas en falso han sido constantes. No es rigurosa, no es técnica, está desubicada, y mientras tanto renuncian y se van quienes conocen del tema. Pero se quedan los que no saben ni dónde están parados”, dijo Hernández.

🔴OJO!! El @MinEnergiaCo no puede seguir en manos de una persona que irresponsablemente le miente al país, @IreneVelezT no maneja la cartera que se le ha encomendado de forma técnica y rigurosa, de hecho en diferentes ocasiones se ha mostrado muy desubicada. #IreneVelezRenuncie pic.twitter.com/FlSMbWD4uR — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 29, 2023

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, también le pidió la renuncia a la ministra Vélez. “Solicito a la Ministra de Minas su renuncia, de lo contrario impulsaremos moción de censura y presentaremos denuncia penal por presunta falsedad en documento público y suplantación. Que respete a los colombianos y el orden jurídico”, dijo Espinal.