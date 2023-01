Ministra Irene Vélez, de nuevo en problemas: anuncian acusación en su contra ante la Procuraduría

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, definitivamente va de problema en problema. No ha terminado de salir de la polémica desatada por cuenta del informe de su cartera en el que presuntamente se habrían manipulado cifras para mostrar que Colombia tiene más reservas de hidrocarburos de las reales, cuando ya se le viene otro lío: una acusación ante la Procuraduría.

El anuncio lo hizo el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien se ha convertido en uno de los más férreos opositores a Petro.

“Mañana acusaré en la Procuraduría a la Ministra de Minas por su decisión arbitraria e ilegal de no firmar nuevos contratos para petróleo y gas, causándole grandes daños al país”, indicó Robledo.

Para el exsenador, esta decisión podría llevar a tener que importar hidrocarburos a precios más altos de lo que se ofrecen actualmente.

“Además, ni siquiera hay un estudio de ningún tipo que indique que eso es razonable, es más, el estudio que citó es un estudio tramposo, mentiroso, que dice que hay más reservas de las que realmente hay”, explicó Robledo.

Y sentenció: “el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones no lo autoriza para hacer lo que le dé la gana”.

Toda esta controversia se remonta a la polémica generada por Vélez en el Foro Económico Mundial que se adelantó en Davos (Suiza).

Irene Vélez, ministra de Minas, en Davos (Suiza). - Foto: Foro Económico Mundial.

Allí la funcionaria aseguró que no se daría espacio a nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, por lo que hubo reacciones desde todos los sectores políticos.

Las explicaciones de Vélez

A pesar de que inicialmente había dicho que se debía suspender la exploración de petróleo, la ministra Vélez acudió a Twitter para explicar que los contratos de exploración y explotación no se acabarán y lanzó una larga exposición de lo que dijo en Suiza.

“En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición, hacia producción de energías limpias”, dijo la ministra.

Vélez argumentó que la crisis climática que se vive en el mundo obliga a replantear el modelo de consumo en los combustibles fósiles y, por ello, Colombia debe prepararse “para la descarbonización global de la economía. La decisión es aprovechar recursos disponibles hoy y respetar los contratos vigentes”.

En su hilo de redes sociales, la ministra Vélez indicó que “contamos con un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos y respaldar la transición desde la autosuficiencia energética: 1. Potenciar contratos vigentes. 2. Destrabar los suspendidos. 3. Técnicas como la de recobro mejorado, entre otras”.

Desde que estaba en campaña, el presidente Gustavo Petro prometió suspender la exploración de petróleo

Aunque la funcionaria se ha esforzado por explicar sus posturas, lo cierto es que cada declaración que da sobre el tema genera más dudas que certezas.

La polémica por el informe

Otra controversia en la que se vio envuelta Vélez se dio luego de que expertos lanzaran advertencias sobre las cifras que aparecen en el informe presentado a finales de diciembre por el Ministerio de Minas y Energía, titulado ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, en el que se señala que en Colombia hay reservas de petróleo y gas hasta 2037.

Diversos expertos, académicos y voceros del gremio petrolero señalaron que hay serios errores en las cifras presentadas por el Ejecutivo, porque se están presentando de manera incorrecta y se estarían usando metodologías que no deberían ser vistas tal y como se están implementando, lo que indicaría que el país tiene menos reservas de las calculadas.

El presidente de la Asociación Colombia de Petróleo, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos. Reservas probadas, cuando: “Hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en 90 %”; las probables, cuando: “Es 50 % sí, 50 % no”, y las posibles, cuando: “La probabilidad es del 10 %, esas son las reservas”.

Francisco José Lloreda, presidente de ACP - Foto: Nicolas Linares

Y agregó: “a nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes; es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar, ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo gas hasta el año 2037″.

Los cálculos de los expertos es que las reservas probadas alcanzarían por cerca de cinco o seis años más, es decir, hasta 2028 o 2029.

Ante esta lluvia de críticas, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que el informe presentado en diciembre se basaba en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas. “Nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”, aseguró la alta funcionaria.

Vélez también dijo que este documento “no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera (...). Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”.

También reiteró que el análisis distingue los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas. “No se están combinando datos, no se está mintiendo en las cifras”, agregó.