¿Al fin qué? Se conoce video en el que la ministra de Minas asegura que el país tiene autosuficiencia energética hasta 2037

En todo un dolor de cabeza para el Gobierno se ha convertido la discusión sobre futuro de la exploración de hidrocarburos, especialmente luego de que se advirtieran posibles inconsistencias en las cifras de reservas de gas que maneja la Casa de Nariño.

Toda la polémica se ha desatado luego de que expertos lanzaran advertencias sobre las cifras que aparecen en el informe presentado a finales de diciembre por el Ministerio de Minas y Energía, titulado ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, en el que se señala que en Colombia hay reservas de petróleo y gas hasta 2037.

Diversos expertos, académicos y voceros del gremio petrolero señalaron que hay serios errores en las cifras presentadas por el Ejecutivo, porque se están presentando de manera incorrecta y se estarían usando metodologías que no deberían ser vistas tal y como se están implementando, lo que indicaría que el país tiene menos reservas de las calculadas.

El presidente de la Asociación Colombia de Petróleo, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos. Reservas probadas, cuando: “Hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en 90 %”; las probables, cuando: “Es 50 % sí, 50 % no”, y las posibles, cuando: “La probabilidad es del 10 %, esas son las reservas”.

Y agregó: “A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes; es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar, ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo gas hasta el año 2037″.

Los cálculos de los expertos es que las reservas probadas alcanzarían por cerca de cinco o seis años más, es decir, hasta 2028 o 2029.

Ante esta lluvia de críticas, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que el informe presentado en diciembre se basaba en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas. “Nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”, aseguró la alta funcionaria.

La ministra Irene Vélez indicó que el 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa' no es un informe sobre las reservas de gas en el país, sino un documento de análisis sobre el estado actual de los contratos vigentes y el potencial gasífero de los distintos descubrimientos anunciados por las operadoras. - Foto: Ministerio de Minas y Energía

Vélez también dijo que este documento “no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera (...). Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”.

También reiteró que el análisis distingue los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas. “No se están combinando datos, no se está mintiendo en las cifras”, agregó.

No obstante, según pudo constatar SEMANA, durante el debate de control político que se le hizo a finales de noviembre en la Cámara de Representantes, la ministra sí hizo referencia a que las reservas de gas en el país alcanzarían hasta 2037.

“En este gráfico que ustedes ven acá estamos incluyendo no solamente no solo lo que son las reservas, sino que también ustedes encuentran los recursos contingentes informados en tres proyectos. Es importante contemplar eso porque son recursos del subsuelo que ya se sabe que están ahí”, les dijo la ministra a los congresistas de la Plenaria de la Cámara.

La ministra agregó que “nos parece importante ponerlo de cara a la ciudadanía porque eso significa que con esos proyectos tendríamos autosuficiencia de gas hasta 2037″.

Lo que ha dicho Petro

Es de recordar también que sobre las reservas de hidrocarburos con las que actualmente cuenta la nación, el presidente Gustavo Petro entregó una proyección hace pocos días, en la que dijo que Colombia cuenta con el petróleo y gas necesarios para poder avanzar en el proceso de transición energética sin causar mayores traumatismos al suministro de energía ni al crecimiento económico.

El mandatario añadió que las operaciones adelantadas por su Gobierno han llevado a que las reservas de gas alcancen “para el consumo interno en un período entre 2037 y 2042″ y criticó a quienes han señalado que la transición energética del país debe ser más larga, argumentando que “están en contra de la ciencia” o tienen intereses para evitar que este proceso de desarrollo sostenible avance como se debe.

En este sentido, el mandatario confía en que el país cuenta con el tiempo y los recursos suficientes para encarrilar al país en un nuevo modelo de energías limpias que le permitan menos dependencia de los hidrocarburos y lo lleven a otro plano económicamente hablando. “Esta transición nos va a llevar a una economía superior”, señaló Petro.