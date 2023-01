Ana Lucía Domínguez llegará al altar de nuevo con el actor Jorge Cárdenas: reveló detalles de cómo será el evento

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, debido a lo sólidos que han estado en su vínculo sentimental con el paso del tiempo. Los dos actores se robaron los elogios y aplausos de sus seguidores, quienes afirmaron en el pasado “la bonita relación” que tenían.

Meses atrás, el artista colombiano sorprendió a su pareja con una nueva propuesta romántica, ya que le pidió que se casaran de nuevo y renovaran sus votos. La celebridad e integrante de distintas producciones nacionales no lo dudó, aceptando dar este paso en su amor con el caleño.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas volverán al altar. - Foto: Instagram @analuciado

Los actores realizarán una ceremonia en la playa como tanto lo soñaron. - Foto: Instagram @analuciado

Ante esta noticia, Lo sé todo decidió ponerse en contacto con Ana Lucía Domínguez y preguntarle por detalles de esta ceremonia que llevarán a cabo próximamente. De acuerdo con lo que mencionó la actriz, su sueño es que estos 15 años de unión se festejen en una boda en la playa, logrando así un anhelo que tenía cuando aceptó llegar al altar con Cárdenas.

“Este año cumplimos los 15 años de matrimonio. El aniversario es el 5 de diciembre y queremos renovar esos votos y hacer algo que para mí siempre fue un sueño, lo cual es casarme en la playa. No lo logramos hace 15 años porque estábamos grabando y yo no me podía ir a hacer la ceremonia en la playa”, dijo al programa de entretenimiento, el cual ya había mencionado que sería una boda privada con su círculo más cercano.

“Hemos hablado de varios lugares, dependerá de qué estemos grabando, pero hay que agradecerle a Dios porque no es fácil encontrar una pareja estable”, agregó, enfatizando en el vínculo que logró con el artista.

La empresaria también aseguró que las crisis que aparecieron en el camino de su relación no los debilitó, sino que los fortaleció y los ayudó a que el nudo de su amor fuera más real y duradero.

la actriz habló de su vínculo amoroso con Jorge Cárdenas - Foto: Instagram @analuciado - Foto: Foto: Instagram @analuciado

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas hablaron de su relación

En charla con el programa de entretenimiento Buen día, Colombia, la pareja confesó que los planes iniciales iban encaminados a que luego de dos años de su matrimonio optarían por tener un hijo; sin embargo, ya han pasado años desde que se casaron y esta decisión ha sido relegada.

“A mí el trabajo, se los juro por Dios, es lo que no me ha dejado decir: ‘Bueno, planto acá’. [...] Siempre decimos que queremos tener un hijo en algún momento. Cuando nos casamos dijimos: ‘A los dos años, disfrutemos del matrimonio dos años’. Ya llevamos 14 años juntos y esos dos años se han ido aplazando mucho”, dijo la actriz de la primera temporada de Pasión de Gavilanes.

La actriz habló de sus planes de convertirse en madre - Instagram @analuciado - Foto: Instagram @analuciado

Por otra parte, en una entrevista para la revista Vea ambos actores revelaron detalles íntimos de su relación y mencionaron, una vez más, el tema de tener hijos. Para ese momento, tanto Ana Lucía como Jorge respondieron que, si bien la posibilidad de hacer crecer la familia sigue abierta, siempre ha habido proyectos que aplazan esta decisión; sin embargo, no descartaron que en un futuro decidan encargar un bebé.

El actor colombiano Jorge Cárdenas desató polémica por sus opiniones políticas. - Foto: Twitter @cardenasjorgee

La razón que esbozaron las celebridades es la fuerte carga laboral que ha tenido la actriz en los últimos años; esto los ha llevado a posponer, por varios años, la opción de ser padres.

Sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener, Domínguez dijo que aunque la llena de emoción ser madre, su edad y las oportunidades laborales son variables que debe contemplar a la hora de dar el paso, solo habló de un bebé, aunque no descartó la posibilidad de tener más.

Jorge Cárdenas y su pareja, Ana Lucía Domínguez - Foto: Instagram @cardenasjorgee

Ana Lucía Domínguez, reconocida actriz colombiana. - Foto: cuenta de Instagram @analuciado

Cabe mencionar, que la actriz estuvo casada con el humorista de Sábados Felices, Jeringa, de quien se separó en el año 2003. El humorista y Domínguez se casaron cuando ella tenía 18 años, con el fin de obtener la visa americana, para que la artista logrará adelantar proyectos profesionales como grabar Gata Salvaje.

“Con la visa que él tenía nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. (…) Obviamente, nos queríamos mucho, fue una relación muy bonita”, detalló la actriz en una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira.

Ana Lucía Domínguez y el humorista Jeringa, David García. - Foto: Cuenta de Instagram @analuciado / Captura pantalla entrevista Revista Semana

Ana Lucía Domínguez hizo inesperada confeisón sobre su vida laboral

Ana Lucía Domínguez, quien es una de las actrices colombianas más cotizadas a nivel internacional, tuvo una amena charla esta semana con la influenciadora Andrea Valdiri y reveló algunos detalles de su vida personal.

La bogotana aprovechó el informal diálogo con la creadora de contenido para confesar por qué dejó de participar en las diferentes producciones nacionales y tomó otros rumbos profesionales.

Ana Lucía Domínguez reveló por qué decidió cambiar de trabajo - Foto: Instagram @analuciado - Foto: Foto: Instagram @analuciado

De acuerdo con la artista, el estrepitoso ascenso que tuvo su carrera y los precios que cobraba normalmente para trabajar le empezaron a traer varios problemas. Incluso, aseguró que su manager en un momento le pidió que redujera sus pretensiones económicas.

“Yo era en el 2015 una de las actrices más caras que había en el país. Un día me llamó mi mánager y me dijo: ‘Mira Ana, si tú quieres seguir trabajando en televisión, tienes que bajar tu tarifa’”, indicó inicialmente.

Luego, Domínguez añadió: “Me dijeron que había una artista argentina, una española y una venezolana, haciendo el mismo casting que yo. El mismo reconocimiento y carrera, igualito a mí, pero ellas cobraban la mitad”.

Domínguez fue una de las artistas que más cobraba por su trabajo en la televisión - Foto: Instagram @analuciado - Foto: Foto: Instagram @analuciado

Ante este panorama, la bogotana manifestó que empezó a buscar otras alternativas profesionales y decidió abrir su propia empresa de ropa, puesto que no quería depender solo de la vida artística.

“Yo también sentía y pensaba en algo: No iba a bajar mi tarifa y me volví empresaria. Ahí fue cuando comenzó ALD Moda, que fue un proyecto muy bonito que yo hice con mi esposo, Jorge Cárdenas”, puntualizó.

La reconocida actriz señaló finalmente en la charla con Andrea Valdiri que por esa misma razón también emigró a México y Estados Unidos, donde su carrera se ha potenciado bastante.