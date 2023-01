Revelan cómo Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con la abogada Julia Puig; afirman que el español le pidió que guardara silencio

Gerard Piqué no acabó de salir de una para meterse en otra. El exfutbolista quedó en el blanco de nuevas noticias en las plataformas digitales y los medios españoles, debido a información que salió a la luz, donde se afirmó que habrían descubierto una inesperada jugada que le hizo a su actual novia, Clara Chía Martí.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

De acuerdo con lo que se mencionó en distintos portales, el ex defensa del FC Barcelona habría sostenido un romance con una abogada durante su relación con la joven de 23 años. Detalles sorpresivos apuntaron a que el deportista traicionó a la española, desatando una crisis que actualmente atraviesan y se hizo evidente con cambios que hicieron en su día a día.

Tras el bombazo que soltó Jordi Martin en redes sociales con una imagen en la que reveló el perfil de Julia Puig, abogada y allegada a Piqué, las especulaciones comenzaron a fluir contra el empresario, quien no se pronunció al respecto. Rumores circularon en la prensa, al punto de que se aseguró que el catalán también habría engañado a Shakira con aquella mujer.

Julia Puig. - Foto: @juliapuiggali

En medio del caos que desató esta información, el programa de entretenimiento Socialité, de Telecinco, aprovechó el auge del tema para revelar detalles de la supuesta infidelidad. El formato no perdió la oportunidad y relató cómo se habría dado esta cercanía entre Gerard Piqué y la abogada.

Según lo mencionado por Socialité, el exfutbolista fue captado en una actitud “cariñosa” y llamativa con Julia Puig, con quien se habría topado en un lugar que ambos frecuentaban. En este programa se enfatizó en que la abogada ya conocía a Clara Chía y habrían tenido acercamientos en otros momentos.

“Parece que las historias entre Clara, Shakira, la nueva chica y Gerard Piqué están interconectadas”, fue uno de los comentarios que lanzó el formato sobre este cruce de amores, el cual ahora incluyó a otra mujer.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

El programa indicó que una fuente, la cual no identificaron y mantuvieron en secreto, mencionó que fue testigo de cómo Piqué y Puig se vieron el año pasado en uno de los sitios favoritos del español. Aquella persona puntualizó en que estuvieron en un restaurante tomando copas de vino y conversando.

De igual manera, la fuente señaló que no era la primera vez que se les veía en ese lugar, pero siempre acudían por separado, por lo que al estar juntos llamaron la atención. Este testigo mencionó que ambos catalanes se fueron a otra zona, insinuando que no querían ser vistos por nadie.

“No es la primera vez que los veo por allí, pero hasta esa noche siempre por separado. Cuando los vi hablar pensé que se conocían de antes, luego se fueron a una zona aparte”, relataron en el programa.

“Primero fue ella y, al rato, él, como si quisieran que nadie los viera entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó ahí dentro”, agregó.

Exclusiva Socialité: Acusan a Piqué de haberle sido desleal a Clara Chía con una joven abogada #Socialité639 pic.twitter.com/xowGNa5Jc5 — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 21, 2023

Socialité reveló declaraciones de una periodista anónima, quien indicó que la pareja no habría tenido que dialogar personalmente, ya que “todo lo llevó el representante” del deportista. Allí agregaron que “toda Barcelona sabe que se ‘liaron’ hace dos o tres años” y la supuesta amante del empresario habría sido buscada en el pasado para que diera entrevistas.

Los rumores sobre una posible infidelidad que hacen tambalear la relación de Piqué y Clara Chía

'Socialité' afirma que el futbolista habrá tenido un encuentro íntimo con una joven abogada hace justo un año pic.twitter.com/8VRqRhMENF — Azrael nOn Stop .. (@nONsToP_aStUr) January 22, 2023

El exfutbolista fue centro de rumores por una supuesta infidelidad. - Foto: Instagram @3gerardpique

El programa de Telecinco no quiso dar detalles de la identidad de la mujer, llevándola como un misterio y limitándose a describirla, pese a que se nombró y relacionó a Julia Puig en distintos medios.

Socialité también se refirió a declaraciones que dio la fuente, revelando que, aparentemente, Piqué le negó todo esto a Clara Chía e incluso “dicen que se ha puesto en contacto con la amante para que no diga nada”. El formato televisivo solo se enfocó en que aquella mujer privatizó su cuenta de Instagram, ya que estaría evitando que se tomaran acciones en su contra.

Captura de pantalla de la cuenta de la mujer que ahora vinculan con Piqué. - Foto: Instagram

Por último, los integrantes del programa de entretenimiento también mencionaron que el círculo social de la joven indicó que no hablará del tema y se concentrará en su profesión.

Revelan si es verdad que Piqué y Clara Chía están en crisis

Con el lanzamiento de la canción de la colombiana junto a Bizarrap, las miradas de los curiosos se posaron sobre la pareja de catalanes, quienes reaccionaron de forma inesperada y sorpresiva. El empresario optó por tomarlo con burla e indirectas, mientras que la joven de 23 años se habría visto afectada por el impacto mediático que generó el estreno musical.

Ante las versiones que surgieron en los medios sobre cómo la estaba pasando Clara Chía con respecto a este tema, donde resultó “salpicada” por su romance con el deportista, varios periodistas se pusieron a la tarea de indagar con el entorno social de la española, buscando una respuesta certera.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Este fue el caso de Lorena Vásquez y Laura Fa, integrantes de las Mamarazzis de El Periódico, quienes utilizaron su reciente programa del podcast para aclarar todos los detalles que se mencionaron de forma pública. Ambas periodistas centraron su atención en la supuesta crisis que estaría atravesando Piqué con su novia, debido a las líneas que les dedicó.

“Nuestras fuentes están reacias a contarnos cosas, pero lo importante es aclarar cómo está Clara Chía, ya que se ha hablado de que si existe una crisis con Gerard Piqué, que si estaba escondida porque la estaba pasando mal después de que la pusieran en el foco mediático”, indicaron en el episodio.

Lorena Vásquez tomó la palabra y afirmó que se comunicó con fuentes cercanas a Clara Chía, intentando saber la verdad de todo lo que se estaba diciendo en los medios. Aquellas personas le aseguraron que la joven de 23 años pasó un momento incómodo al conocer el tema, pero lo que más le afectó fue ver a la gente en la calle cantándole y preguntándole si era la novia del empresario.

“He hablado con el entorno más cercano de Clara Chía y han querido dejarnos claro que la joven, después de pasar un momento incómodo, ahora lo que lleva mal es que la paran en la calle para cantarle la canción y preguntarle si es ella”, señaló la periodista.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

No obstante, también aclaró que la catalana está tranquila, que su relación con Gerard Piqué está muy bien y, de hecho, fueron captados en la Kings League el pasado fin de semana, dándose demostraciones de amor y cariño como si nada hubiera pasado.

“Lo lleva con estoicismo, está mucho más tranquila, que la relación con Piqué está bien, que el deportista estuvo muy pendiente de ella en la Kings League, estuvieron juntos, relajados, besándose y unidos”, puntualizó.

Ante esto relatado, Laura Fa agregó que un conocido le escribió y le mencionó que Clara estaba asistiendo a su oficina común y corriente, no se estaba escondiendo y tampoco buscaba evadir las miradas de los demás.

“Ayer un amigo me decía: Clara está en la oficina, llegó en la mañana. Me dijo que la joven y el exfutbolista estuvieron en la oficina muy monos, en la oficina no se esconden de nada. Una vida normal”, señaló en el podcast.