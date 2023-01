Cambio Radical compara a la ministra de Minas, Irene Vélez, con la novela ‘Yo soy Betty, la fea’ | ¿Qué pasó?

La incertidumbre que se vive en el país por cuenta del futuro de la exploración de petróleo, luego de que se advirtieran posibles inconsistencias en las cifras de reservas de gas que maneja el Gobierno, tiene a los sectores económicos en medio de la preocupación y a la oposición con la ira desatada.

La polémica sobre la no suscripción de nuevos contratos de exploración de petróleo en Colombia continúa, y no es para menos, pues este tema convoca a los diferentes gremios en el país, para encontrar un equilibrio entre comenzar a reducir los efectos negativos del cambio climático y que estos no afecten a la economía.

Si bien las intenciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el presidente Gustavo Petro tienen un sustento técnico, ya que se basan en un informe del Ministerio de Minas y Energía, diversos expertos, académicos y voceros del gremio petrolero señalaron que hay serios errores en las cifras presentadas por Ejecutivo, porque se están presentando de manera incorrecta y se estarían usando metodologías que no deberían ser vistas tal y como se están implementando, lo que indicaría que el país tienen menos reservas de las calculadas.

“Las cuentas del gas son simples: Reservas probadas (probabilidad 90 %), probables (50 %) y posibles (10 %) sugieren déficit en 2028. Los recursos contingentes hoy no son comercialmente viables y los prospectivos ni siquiera han sido descubiertos. Conclusión: explorar más o importar”, dijo el exministro de Minas y Energía Diego Mesa

MinEnergía indicó que el Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa no es un informe sobre las reservas de gas en el país, sino un documento de análisis sobre el estado actual de los contratos vigentes y el potencial gasífero de los distintos descubrimientos anunciados por las operadoras. - Foto: Ministerio de Minas y Energía

Es decir, mientras el Gobierno dice que hay reservas para cerca de 20 años, los expertos señalan que, en realidad, si no se sigue explorando habría suficiencia máximo por cinco o seis años más.

Frente a esto, la ministra aseguró que el balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa no es un informe sobre las reservas de gas en el país, sino un documento de análisis sobre el estado actual de los contratos vigentes y el potencial gasífero de los distintos descubrimientos anunciados por las operadoras.

No obstante, esta situación ha desatado críticas contra la ministra Vélez, quien es acusada de tergiversar la información en los informes de su ministerio.

Esto ha desatado el malestar en los sectores de oposición, desde donde han recurrido a la ironía y al sentido del humor para irse lanza en ristre contra la funcionaria del Gobierno Petro.

Desde que estaba en campaña, el presidente Gustavo Petro anunció que se iba a suspender la exploración de petróleo

Entre los más ‘creativos’ a la hora de criticar a la ministra ha estado el partido Cambio Radical, una colectividad que si bien se declaró en independencia, ha actuado como una fuerza de oposición.

Desde su cuenta de Twitter, Cambio Radical recurrió a la reconocida producción Yo soy Betty la fea para arremeter contra la ministra

Como es sabido, en la producción audiovisual presentada por RCN, Betty tiene que maquillar los informes de la empresa Ecomoda para esconder prácticas irregulares en la compañía.

Esto fue lo que dio pie a que el partido publicara un meme en el que compara a la ministra Vélez con Betty.

Piden la renuncia

Esta situación ha llevado a que sectores políticos le pidan la renuncia a la ministra Vélez, pues consideran que sería muy grave si se confirma que cambió las cifras cuando aseguró “que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2042″.

Por esto, varios dirigentes políticos han salido al paso y le han dicho públicamente que le llegó el momento de dar un paso al costado.

El senador de Cambio Radical, David Luna, grabó un video y le envió un contundente mensaje a la funcionaria.

“Señora ministra de Minas, basta de mentiras, basta de seguir insultando la inteligencia a los colombianos, hoy formalmente pido su renuncia. La pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado. Como dijo el periodista Jorge Eduardo Espinosa de Caracol Radio, autor de la investigación, usted incluyó nombres de técnicos del ministerio que no estaban de acuerdo con la publicación”, expresó Luna.

Lo mismo hizo el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal. “Muy grave el sector minero-energético, la seguridad energética, la transición energética y la economía están en riesgo. Ministra Irene Vélez, renuncie”, afirmó.

El exsenador de Dignidad, Jorge Enrique Robledo, también hizo parte de quienes le pidieron a Irene Vélez apartarse del ministerio de Minas.

“La ministra debe renunciar inmediatamente a su cargo porque sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de minas y de otro alto funcionario”, escribió Robledo en su cuenta personal de Twitter.