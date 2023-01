¿La ministra Irene Vélez debe renunciar tras su nuevo escándalo? Varios políticos piden su salida del Gobierno

La funcionaria no sale de un escándalo cuando cae en otro. Ahora la señalan de cambiar las cifras que entregó en su reciente visita a Davos sobre gas y petróleo en Colombia.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no sale de un escándalo cuando cae en el otro. Y de paso le genera un coletazo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En esta oportunidad, la filósofa que dirige la cartera minero- energética del país fue denunciada en Caracol Radio por divulgar un informe con cifras de exploración de gas en su reciente visita a Davos, Suiza, que aparentemente no están sujetas a la realidad. Al menos, la funcionaria no tuvo en cuenta varias observaciones que le hicieron algunos de sus más cercanos colaboradores y aun así presentó el documento con sus nombres.

Vélez no ha salido a responder frente al tema, al menos hasta la tarde de este martes 24 de enero, porque permanece en el retiro espiritual del Pacto Histórico en Paipa, Boyacá. Y mientras no lo haga y convenza a la oposición, la seguirán viendo como a una funcionaria que engañó al país y a la comunidad internacional que hizo presencia en el Foro Económico Mundial.

El senador David Luna le pidió oficialmente a la ministra de Minas que renunciara a su cargo. - Foto: SEMANA

El tema no es de poca monta. Una cosa es desconocer los temas de su cartera de Minas y Energía y otra diferente es si se confirma que cambió las cifras cuando aseguró “que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2042″.

Por esto, varios dirigentes políticos han salido al paso y le han dicho públicamente que le llegó el momento de dar un paso al costado.

El senador de Cambio Radical, David Luna, grabó un video y le envió un contundente mensaje a la funcionaria: “Señora ministra de Minas, basta de mentiras, basta de seguir insultando la inteligencia a los colombianos, hoy formalmente pido su renuncia. La pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado. Como dijo el periodista Jorge Eduardo Espinosa de Caracol Radio, autor de la investigación, usted incluyó nombres de técnicos del ministerio que no estaban de acuerdo con la publicación”, expresó Luna.

Irene Vélez y el exministro, José Manuel Restrepo. - Foto: SEMANA

Concluyó: “Hoy, ministra, usted le está faltando la verdad a Colombia, a su gobierno, a sus ciudadanos. Por esa razón, debe renunciar”.

Lo mismo hizo el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal. “Muy grave el sector minero-energético, la seguridad energética, la transición energética y la economía están en riesgo. Ministra Irene Vélez, renuncie”, afirmó.

El congresista Juan Espinal lideró la moción de censura contra Irene Vélez. - Foto: SEMANA

El exsenador de Dignidad, Jorge Enrique Robledo, también hizo parte de quienes le pidieron a Irene Vélez apartarse del ministerio de Minas.

“La ministra debe renunciar inmediatamente a su cargo porque sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de minas y de otro alto funcionario”, escribió Robledo en su cuenta personal de Twitter.

El nuevo escándalo también llevó a algunos sectores de la oposición, entre ellos, el senador Miguel Uribe, a contemplar la posibilidad de llevar a la ministra de Minas a una nueva moción de censura en el Congreso, un tema que sometería a la funcionaria y al gobierno en una nueva prueba de fuego.

“Se acabó el período de prueba de la ministra. Es evidente que fracasó. La sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país está en riesgo. Invito a todas las bancadas a unirnos en una moción de censura en contra de la ministra. Es el momento”, dijo Uribe.

En esta oportunidad, Vélez parece que no tiene el respaldo de algunos de sus funcionarios del ministerio, quienes internamente se han mostrado inconformes con las cifras que ella entregó en Davos. Por eso, además de la opinión pública, tendrá que sortear a su propio equipo de trabajo.

De momento se desconoce qué posición asumirá el presidente Gustavo Petro, un mandatario que la ha respaldado públicamente, pese a los chaparrones que la académica le ha generado a su gobierno. De eso depende que la controvertida funcionaria continúe en el cargo.

Ministra de Minas, Irene Vélez, como dice una cosa, dice otra: ahora asegura que no se acabarán los contratos de exploración de petróleo

La ministra de Minas, Irene Vélez, desató una polémica en el país por sus declaraciones en el Foro Económico Mundial que se adelantó en Davos (Suiza).

Allí la funcionaria aseguró que no se daría espacio a nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, por lo que hubo reacciones desde todos los sectores políticos.

Incluso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se mostró en contra de este anuncio al considerar que la transición energética es necesaria, pero de manera progresiva y sin atentar contra la economía del país.

El abogado Daniel Briceño puso en sus redes sociales un video para recordar las palabras de la ministra Vélez, y señaló que la economía de Colombia está en riesgo.

“En Foro Económico Mundial, la ministra de Minas, Irene Vélez, confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro no va a firmar más contratos de exploración de gas y petróleo. Esta gente no está jugando”, dijo el abogado.

Por esa razón, la ministra Vélez acudió a la misma tribuna de Twitter para explicar que los contratos de exploración y explotación no se acabarán y lanzó una larga exposición de lo que dijo en Suiza.

“En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición, hacia producción de energías limpias”, dijo la ministra.

Vélez argumentó que la crisis climática que se vive en el mundo obliga a replantear el modelo de consumo en los combustibles fósiles y, por ello, Colombia debe prepararse “para la descarbonización global de la economía. La decisión es aprovechar recursos disponibles hoy y respetar los contratos vigentes”.

En su hilo de redes sociales, la ministra Vélez indicó que “contamos con un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos y respaldar la transición desde la autosuficiencia energética: 1. Potenciar contratos vigentes. 2. Destrabar los suspendidos. 3. Técnicas como la de recobro mejorado, entre otras”.

Aunque la funcionaria se ha esforzado por explicar sus posturas, lo cierto es que cada declaración que da sobre el tema genera más dudas que certezas.

En el marco del Foro Económico Mundial y durante la intervención en el panel ya mencionado, la ministra Vélez aseguró que el Gobierno continúa trabajando en el objetivo de cumplir con las metas de “descarbonización”, en la ruta de transición energética como objetivo primordial del Gobierno nacional. “Estamos viendo la descarbonización de las industrias, pero viendo el modelo productivo y cómo vamos a dejar el carbón atrás”, dijo la ministra en el panel.

Álvaro Uribe responde a la propuesta de la ministra Irene Vélez de dejar de explotar petróleo y gas: “Creará más problemas económicos”

Este pronunciamiento ha generado muchos comentarios; por ejemplo, el expresidente Iván Duque, a través de un video, criticó la decisión, calificándolo como un “suicidio económico y social”.

“Nuestra matriz energética, en más de 75 %, depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20 % de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica, de manera que esa no es una preocupación”.

Aseguró que el país también ha ido adaptando su parque automotor para que haya cada vez más vehículos eléctricos y que se demande menos combustible del que se produce a nivel nacional.

Duque enfatizó en que, en cambio, el petróleo y el gas representan más del 40 % de las exportaciones del país y más del 30 % de la inversión extranjera directa, por lo que se trata de una de las principales fuentes de divisas y de capitalización bursátiles del país en el mercado de valores, fundamentales para el buen estado de la economía.

“No hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo. Pero Colombia sí avanza hacia la transición y lo puede hacer conviviendo con el petróleo y gas, manteniendo sus reservas y para mantener esas reservas se requiere mayor exploración”, aseguró el exmandatario.

Otro que no se quedó atrás fue el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirmando que esta decisión “creará más problemas económicos”.

“Dejar al país sin nuevos contratos de combustible en nada contribuirá al medioambiente, pues habrá que comprarlo. Y creará más problemas económicos”, manifestó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

A propósito de lo dicho por la jefa de cartera de Minas y Energía, el primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, en conversación con algunos medios de comunicación, también desde Suiza, dio a conocer las estrategias económicas que podrían suplir el vacío generado por la exploración y explotación de hidrocarburos.