El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una aguda declaración sobre la reforma pensional, la cual su gobierno alista para presentarla al país el próximo año. El discurso lo dio desde el departamento del Cauca, en donde se reunió con integrantes de la minga indígena.

Gustavo Petro lanzó agudos dardos contra banqueros por pensiones: “Ya fueron expropiadas por los dos banqueros más ricos de Colombia. Ahí si no hay prensa ni escándalo”. https://t.co/tZuybq6VyL pic.twitter.com/DC5WC1iu4h — Revista Semana (@RevistaSemana) October 12, 2022

Desde allí, el mandatario colombiano lanzó varios dardos en contra de dos banqueros, sin decir sus nombres, señalando que las pensiones de los ahorradores colombianos fueron expropiadas por ellos, que según el mandatario, son de ese gremio los más ricos del país.

“Van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se nos ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensión”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia, pero ahí no hay prensa, ahí si no hay escándalo, ahí si no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva esa situación”.

“Esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia y como hay una falta de conciencia aún en la sociedad colombiana, como aún pasaba en antaño hace unos siglos, el esclavo quisiera seguir siendo esclavo”, subrayó el jefe de Estado.

#Hoy, el Presidente @petrogustavo asistió a la Clausura de la Minga Política y Cultural por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz, en Caldono, Cauca, para escuchar los planteamientos de las comunidades indígenas y de otros sectores sociales sobre estos temas. pic.twitter.com/YWljQgMdCL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2022

En ese mismo escenario, el presidente Petro señaló que en el Gobierno hay enemigos internos representados por creencias en que se oponen a las propuestas de cambio.

“Representado, no simplemente por personas, que al final, lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera, eso es lo que vamos a vivir, entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras, y entonces pasan los meses y los años y no se hizo nada”, afirmó.

Primeras puntadas de la reforma pensional de Petro

Hace varias semanas, en la Casa de Nariño el mandatario dijo que tiene en mente una idea para que recursos de fondos privados de pensiones pasen a Colpensiones, tal como lo aseguró durante la pasada campaña electoral.

Con esos recursos, Petro buscaría garantizar un bono de 500.000 pesos para 3 millones de personas en condición de pobreza y que hoy no tienen pensión. El mandatario dejó abierta la puerta para que una discusión de reforma pensional se dé el próximo año.

“A través de un bono que en vez de ser de 80.000 pesos pase a ser de 500.000 pesos, y que haga que el viejo, hoy no pensionado, o la señora sabia hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza”, dijo en esa oportunidad el presidente.

“Implica una reforma pensional, es decir, que parte de las cotizaciones que hoy están en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares”, agregó Petro.

Durante la campaña electoral, el hoy mandatario de los colombianos había mencionado que hay cuatro millones de ciudadanos de la tercera edad, de los cuales 1,5 millones reciben pensión, pero los restantes tres millones se mueren de hambre.

Existe un programa de apoyo a la tercera edad, que es bien conocido por todos, Colombia Mayor. Sin embargo, la asignación económica que les llega a 1,6 millones de beneficiarios, es de 80.000 pesos, lo que fue catalogado por el entonces aspirante a la Presidencia como “una limosna”.

En su programa de gobierno, en campaña, Petro anunció: “Transitaremos hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes habiendo aportado a la sociedad no reciben pensión”.