Gustavo Petro le contestó al presidente del Senado, Iván Name: “fui el creador de la palabra ‘parapolítica’”

Continúa la puja entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso. El presidente del Senado, Iván Name, le hizo un fuerte reclamo al mandatario ante los constantes ataques a los parlamentarios. Petro volvió a contestarle.

En las últimas horas, desde la plenaria del Senado, Name le había hecho un fuerte reclamo al presidente por sus constantes ataques. Precisamente, aclaró que lo quería hacer en el espacio propicio y natural de los congresistas, desde el Capitolio Nacional y no a través de las redes sociales.

Precisamente, esa generalización que pone en la palestra pública a todos los congresistas generó una gran molestia en la plenaria del Senado. Name no dudo en hacer el reclamo. “No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente, pero tengo que pedirle que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos”, dijo el presidente del Congreso.