Piden al presidente del Congreso tramitar con urgencia la proposición para pedir examen médico a Gustavo Petro

En el Congreso de la República sigue tocándose el tema de la posibilidad de pedirle al presidente Gustavo Petro que se practique un examen médico para determinar su estado de salud, ante los múltiples incumplimientos que ha tenido en su agenda pública.

Por esa razón, el representante a la Cámara, Juan Espinal, pidió al presidente del Congreso, Iván Name, que se tramite la proposición que se presentó hace unos días para que justamente esa corporación le pida al mandatario que se practique un completo chequeo médico y que sea conocido por los colombianos.

“De manera respetuosa solicito al presidente del Senado, Iván Name, poner a consideración de la plenaria, proposición radicada que hace referencia a la creación de un Tribunal Médico para que de manera voluntaria el presidente Petro se someta a examen médico”, dijo el congresista.

Desde que se radicó la petición no se ha conocido respuesta por parte de la mesa directiva del Senado y por eso se pide que en la sesión de este martes, 5 de septiembre, se tome alguna decisión al respecto.

El representante Christian Garcés cree que hay un vacío en la Constitución Política porque no hay un artículo que obligue a un examen para el mandatario, por lo que cree que es muy importante que se practique dicho examen. “Radicamos el martes (22 de agosto) una proposición para que sea aprobada la solicitud del examen médico, ante una junta médica, para tener un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o, si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”(sic).

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, acompañará dicha proposición, que se radicará en la plenaria del Senado, al considerar que los rumores sobre una posible enfermedad pueden afectar al país. “Podríamos ahorrarnos el trámite si el presidente Petro les dice la verdad a los colombianos sobre sus ausencias, ese asunto no es normal y es la imagen del país. Si él está en un tratamiento tendría la obligación constitucional de informarle al Senado, aunque uno espera que esté bien de salud”, dijo.

Carolina Arbeláez explica por qué pedirá examen médico del presidente Gustavo Petro: “la salud del jefe de Estado es un asunto de interés público”

SEMANA: ¿Por qué pedir el examen médico al presidente Gustavo Petro?

Carolina Arbeláez (C. A.): Este es un tema que hemos venido abordando con anterioridad. Yo sí creo que es muy importante conocer el estado de salud del presidente porque no es normal y preocupa la causa por la que el mandatario esté de manera constante incumpliendo su agenda. Ya suma más de 83 veces que ha quedado mal o no ha llegado, generando incumplimientos a los colombianos en su agenda, a diferentes sectores, pero no solamente lo vemos en la agenda nacional, sino también en la agenda internacional.

Cuando vemos un presidente ausente de las fotos o ausente de la agenda, o muchas veces que ni siquiera la misma Casa Militar o su equipo saben dónde se encuentra, preocupa mucho.

SEMANA: ¿Eso les preocupa?

C. A.: Esto es muy preocupante. Es importante que se le hable con claridad al país y si el presidente, pues está teniendo complicaciones de salud, que se conozcan y que sean de manera transparente, porque el país necesita tener esa tranquilidad de conocer lo que pasa con la salud del señor presidente.

#ATENCIÓN Ante las continuas e injustificadas ausencias de @petrogustavo en el ejercicio de su cargo, desde Cambio Radical radicaremos una solicitud en el Congreso para que se determine medicamente si se encuentra apto para ejercer la Presidencia. https://t.co/aF2M7zpTnh — Cambio Radical (@PCambioRadical) August 19, 2023

SEMANA: ¿Qué se puede hacer ante esas situaciones?

C. A.: Lo que hemos venido promoviendo al interior del Congreso y estamos revisando con mi equipo, es esa vía por la cual le pudiéramos pedir al presidente un parte médico, porque es urgente que no solamente los congresistas, sino las autoridades competentes y los ciudadanos conozcan de primera mano ese parte médico del presidente Petro. La salud del jefe de Estado es un asunto de interés público. Yo creo que esto no es nada diferente a que es el primer mandatario y es la persona que está encargada de estar al frente del país.

SEMANA: ¿Pero qué le estará pasando al presidente Petro?

C. A.: No entiendo cuál es la razón por la cual el presidente esté quedando mal o no esté llegando a los eventos de la agenda y no la esté cumpliendo.

SEMANA: ¿Llevarán al Senado una proposición para pedir ese examen médico y que sean sus colegas los que decidan si se le pide el examen o no?

C. A.: Es algo que se ha hecho con anterioridad. Sobre esta materia no hay legislación alguna y tengo entendido que es prácticamente lo que varias bancadas y congresistas han dicho sobre la necesidad de pedirlo. En algún momento, Juan Lozano radicó un proyecto que pretendía que el presidente se sometiera a un examen periódico para poder informarle a los colombianos su estado de salud, pero no se aprobó. Entonces lo que estamos pidiendo es que se haga a través de la presidencia del Senado ante el despacho privado de la Presidencia. Se puede solicitar ante la Academia Nacional de Medicina, que actuaría como entidad que acompañaría una especie de comisión. Además, con la Federación Médica Colombiana y un Tribunal de Ética Médica que permita establecer o practicar el examen médico al presidente, un examen pertinente y que permita corroborar el estado de salud del presidente de la República. Yo sí creo que esto le haría mucho bien al país porque hay muchos rumores alrededor de su salud.

SEMANA: Seguramente sectores del Pacto Histórico dirán que ustedes quieren sacar al presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño, pero le entiendo que esta situación podría pasar con cualquier presidente. ¿Qué les dice?

C. A.: Que todos los presidentes deben tener óptimas condiciones y si hay alguna enfermedad, conocer cuál es el tratamiento. Esto es con el ánimo de generar tranquilidad y transparencia en todo lo que pasa alrededor de la agenda del presidente de la República. Más allá de lo que esté pensando el Pacto Histórico, hay que pensar en el país. Todos estos congresistas se hicieron elegir con una agenda de cambio, con una agenda de una promesa de que iban a hacer las cosas diferentes. Qué importante sería que se le enviara un mensaje al país de que esa agenda del señor presidente, pues no es simplemente un desplante, sino que puede tener problemas y dificultades de salud. Ojalá que el presidente pueda continuar con su mandato, que retome el rumbo, que si va a continuar con la invitación al Acuerdo Nacional, que sean invitados todos los frentes, tanto la oposición como los diferentes gremios, sectores y actores de la sociedad civil que hoy tienen mucho que aportar.

Nuestro interés es que al país le vaya bien, todo lo que está pasando en materia de orden público y de seguridad nos duele a todos.

SEMANA: El expresidente Juan Manuel Santos tuvo cáncer, lo informó al Senado, se recuperó y pudo continuar sin problema alguno...