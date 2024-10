Habla magistrada del CNE que votó a favor de Petro: “Tengo serios reparos jurídicos, pero quedo tranquila con el debate”

La magistrada Velásquez argumentó que: “Mi salvamento de voto, primero que todo, se da porque desde un principio he sostenido que nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente y consideró que la resolución va a estar dirigida a investigar al señor presidente”.

El presidente Petro sostuvo que con esa determinación del CNE “ha comenzado el golpe de Estado” y argumentó que “cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así. Aquí no hay un pueblo arrodillado”. La investigación contra el presidente Petro debe definirse para julio de 2025.