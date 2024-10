Así reaccionó el petrismo tras la decisión del CNE de formular cargos contra el presidente: “persecución infame”

“Menos mal que “el tal golpe blando” era solo una “alucinación” del presidente. Menos mal no estamos asistiendo al mismo escenario de persecución infame que se vivió cuando fue elegido Alcalde de Bogotá”, dijo.

“Se dicen demócratas, pero nunca aceptaron el triunfo de una apuesta progresista que por primera vez gobernara Colombia; no aprendieron del pasado. Con esto están catapultando el proyecto progresista para el 2026 #NoPasaran de nuevo venceremos y será hermoso”, expresó.

“El Consejo Nacional Electoral está violando la Constitución y contra la figura del presidente de la república. El presidente, según el artículo 1999 de la Constitución, no puede ser investigado por ente distinto a la Comisión de Acusaciones”, sostuvo.

Entretanto, Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, afirmó que el Consejo Nacional Electoral no tiene “facultades” para investigar a Petro.

“CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las urnas”, dijo.