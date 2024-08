Habla Nerú, el entrenador de la Casa de Nariño, y responde por los contratos con el Gobierno Petro: “Dicen que gano millones, ¡por Dios!”

SEMANA: ¿Se ha preguntado por qué lo critican con tanta frecuencia?

NERÚ MARTÍNEZ (N.M.): No conozco las razones. A veces entro en controversia conmigo mismo; no sé a qué se debe tanto comentario despectivo y cruel. No soy una persona estudiada en una universidad; tengo mi carrera técnica y una carrera artística y deportiva de 35 años. Me quedo extrañado y con mucho dolor. Hace tiempo les daba clases de rumba a muchas personas en el país, fui gestor de ellas; la gente iba a buscar una sonrisa, a bailar con Nerú, y les cambiaba la vida. Ese es Nerú. Esos comentarios que hacen sobre mí, y que no son reales, me afectan. Un periodista debe investigar una noticia antes de dar un comentario acerca de una persona; eso puede tener consecuencias nefastas, legales y morales, porque a veces no alcanzan a medir (llora) las palabras que lo afectan a uno como ser humano. Es duro.

SEMANA: ¿Qué le ha pasado?

N.M.: Últimamente me ha tocado vivir encerrado, sin amigos, me han dejado clientes, solo trabajo en el Dapre porque es la única estabilidad que tengo. Solo entreno, le doy diversión y salud a una persona. No entiendo por qué estos ataques cuando mi vida es bailar, entrenar. No me importa quién me paga, de dónde viene el dinero, yo no se lo pregunto a mis clientes. Estos últimos dos años han sido muy duros. Los medios deberían investigar realmente de dónde vengo: provengo de un barrio de escasos recursos económicos de Cartagena. Por Dios, no tengo casa, apartamento, no tengo propiedades. Dicen que Nerú gana un contrato millonario, por Dios. Una persona millonaria es la que tiene un millón de dólares en su cuenta. Mire, me han atracado en los cajeros, me han perseguido porque creen que soy millonario. La otra vez casi me apuñalan; afortunadamente, tengo un buen estado físico y me defendí. Me han extorsionado por teléfono, he cambiado de contacto varias veces porque los medios han dicho que gano mucho dinero.

Nerú Martínez dice que conoce hace 15 años a la familia Petro Alcocer. Confiesa que es amigo y entrenador personal de Verónica Alcocer. | Foto: suministrada a semana api

SEMANA: ¿Cómo llegó a trabajar en la Casa de Nariño?

N.M.: Soy una persona que trabajo con la primera dama, Verónica Alcocer; eso lo sabe todo el mundo. Nos conocimos en una carrera por la mujer, hace años. La comencé a entrenar, llevo 15 años trabajando con ella y su familia. En ese entrenamiento se hace un lazo afectivo entre las personas, y nos volvimos amigos. Estuve en la Alcaldía de Bogotá cuando Petro fue alcalde; les dicté clases de danza folclórica a niños de guarderías de varias localidades.

SEMANA: Entonces, Verónica Alcocer lo invita a trabajar al Gobierno.

N.M.: Como soy la persona que siempre le ha trabajado su cuerpo, no va a buscar a un extraño para ella y su familia. No es más, solo hago mi trabajo. Siempre he estado con la familia presidencial, me ven como otro integrante de la familia. SEMANA: ¿Cuál es su trabajo en Presidencia?N.M.: Entrenamiento físico. Soy técnico en fisioterapia y hago terapia con masajes para desestresar a las personas mirando grasa localizada y eliminar el estrés. Trabajo para la familia presidencial y también con el Dapre. A la familia la entreno, a los hijos del presidente y a la esposa.

SEMANA: ¿Y a Petro?

N.M.: Él, generalmente, no tiene tiempo. ¿A qué horas? Es a la esposa y a los hijos. En el Dapre hago las pausas activas en todas sus oficinas, en la Vicepresidencia, en algunos despachos del Estado. Hago actividades en las ferias internas, clases de baile, grabo videos saludables para el sistema de comunicación interna de la Presidencia para que todos los funcionarios lleven un estilo de vida más enfocado a la salud: que coman bien, que sepan alimentarse, ejercitarse. Trabajo todo el día, estoy 24 horas disponible; a la hora que me necesiten voy. En el caso del Dapre, todo el tiempo estoy allá porque son muchas oficinas y me paso por todas. Mi relación con el presidente es buena, lo veo ocasionalmente, es muy querido conmigo, muy amable, le he aprendido mucho. Me ven – como a los demás compañeros–, como si fuéramos de la familia.

SEMANA: ¿Y el presidente tiene muchos ‘micos’?

N.M.: Toca que le pregunten a él. Obviamente, ser presidente no es fácil. Siéntese en esa silla una hora para que vea lo duro que es.

SEMANA: ¿Y la primera dama tiene ‘micos’?

N.M.: Ella es una persona que se estresa mucho, su manera de relajarse es con ejercicios.

Nerú Martínez es entrenador de Verónica Alcocer. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Y ejercita a la directora del Dapre, Laura Sarabia?

N.M.: No le he alcanzado a dictar clases.

SEMANA: ¿Y a Mauricio Lizcano?

N.M.: ¿A qué hora? Ellos (los ministros) no tienen tiempo, viven muy ocupados y escasamente salen a tomarse un café, tienen un cargo muy importante. Mis clases son para todos los empleados de la Casa de Nariño.

SEMANA: Lo cuestionan porque en dos años se ha ganado 175 millones de pesos en contratos con el Dapre.

N.M.: Tengo honorarios de 7 millones de pesos mensuales, lo pueden ver, la información es pública, pero las personas no logran imaginar qué es ganar 7 millones en Bogotá. Pago 1.600.000 de arriendo, ya que no tengo apartamento; 1.500.000 de mi comida, porque soy entrenador físico y debo comer bien, más 500.000 en agua, luz, gas, teléfono e internet. Además, le mando ayuda a mi familia de 400.000 pesos. Y claro, debo destinar un millón en salud, pensión y ARL y dejar otro millón para pagar mi seguridad social del otro mes y presentar la cuenta de cobro a tiempo. Con un solo cliente, como independiente, a quien le cobro 150.000 pesos por hora, le vendo un paquete de 12 clases y podría ganar más. En la Presidencia solo me gano 7 millones. Ahora, por los comentarios que han hecho, todos mis clientes me han dejado, tanto escándalo, tanta cosa, me piden que no vuelva más. Ahora solo dependo del Dapre porque el trabajo que tenía como empresario, porque creé una empresa, está en cero pollito. La gente no quiere trabajar conmigo por los comentarios que hacen. Mi ganancia real eran mis clientes, a quienes atendía a domicilio, pero ya no los tengo por los comentarios en medios de comunicación.

SEMANA: ¿La gente le dice que no trabaja con usted porque labora para el Gobierno Petro?

N.M.: Lo está diciendo usted, no yo.

SEMANA: Le estoy preguntando.

N.M.: Usted dio la respuesta, ahí está.

SEMANA: ¿Pero se lo han dicho?

N.M.: Estoy en una etapa de mi vida que se sobreentiende, algunos sí, otros no, no puedo decirlo porque no les he preguntado, simplemente me han dejado, pero la causa ha sido por esto.

SEMANA: Cualquiera diría: ¿7 millones de pesos mensuales por mejorar clima laboral en la Presidencia y entrenar a la familia presidencial?

N.M.: Y trabajar con el Dapre y las oficinas de Presidencia; es un trabajo que me gusta porque es lo que sé hacer.

Nerú Martínez en una de las jornadas laborales en la Casa de Nariño. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: NERÚ MARTÍNEZ.

SEMANA: ¿Cada cuánto entrena a la primera dama?

N.M.: Todos los días, y a algunos integrantes de la familia.

SEMANA: Pero hace rato no la entrena porque ella no está en Colombia.

N.M.: Pero entreno a los hijos, a Nicolás, a Antonella, y después voy al Dapre a seguir trabajando con los funcionarios. Estoy disponible 24 horas, por si me necesitan.

SEMANA: ¿Qué le dice Verónica?

SEMANA: ¿No ha pensado en renunciar?

N.M.: ¿Y por qué? Si renuncio, ¿de qué voy a vivir? ¿Pongo una empresa de empanadas con un carrito en la calle? ¿Qué va a hacer Nerú cuando termine este periodo? Irse del país porque estoy bloqueado. ¿Puede creer que no me dan créditos financieros en ninguna parte? No tengo deudas, no me dan créditos; fui a sacar una moto, y no, fui a varios bancos y me lo niegan.

SEMANA: ¿Qué pasó con la iglesia a la que usted asiste?

N.M.: Por todo el ruido, la gente comienza a murmurar, a señalarme; empezaron a decirme cosas en los baños, me decían que estaba trabajando con el demonio, que estaba trabajando con un diablo, que no estaba bien. La cantidad de cosas que se dicen en redes las decían en voz alta para que escuchara. Decidí no volver a los cultos y a reuniones donde asiste mi grupo de conexión para evitar esos inconvenientes que me hacen sentir mal. Recibo el culto por televisión.

SEMANA: Los medios han informado que se ha ganado 175 millones en dos años, es decir, 7 millones mensuales aproximadamente. ¿En dónde mienten los medios?

N.M.: No digo que los medios están mintiendo, sino por qué tienen que fiscalizar lo que gano y no lo que gasto o de dónde vengo.

SEMANA: Porque es contratista de una entidad pública.

N.M.: Y, ¿por qué yo? ¿Por qué Nerú? ¿Cuántos contratistas hay en el Estado? Hay miles, ¿por qué yo?

Nerú ha tenido varios contratos con la Casa de Nariño. | Foto: Neru Martinez

SEMANA: ¿Su cargo es nuevo en el Gobierno?

N.M.: Todos los gobiernos han tenido un entrenador en el Palacio, todos los presidentes han tenido entrenador personalizado. ¿Por qué yo? ¿Será porque soy afro?

SEMANA: ¿Es petrista?

N.M.: Yo trabajo. Yo soy leal a las personas que me dan de comer, así de sencillo.

SEMANA: Fue famoso porque apareció en un video masajeando a la primera dama en Cartagena. ¿Qué pasó ese día?