Ángela Benedetti se despacha en SEMANA contra Verónica Alcocer. Dice que es una “mala “persona y que se sintió usada

La exembajadora Ángela Benedetti conversó con SEMANA sobre lo que habría ocurrido en la campaña del presidente Gustavo Petro y el papel que jugó la primera dama Verónica Alcocer, con quien ella tuvo una relación cercana en ese momento, tanto así que asistían a encuentros sociales juntas.

“Nos encontrábamos en la sede. Además, yo hacía muchos eventos en mi casa, como desayunos, almuerzos y cenas, y ella iba mucho y el candidato también. Los encuentros eran con empresarios, ONG, entre otros”, aseguró.

La exembajadora Ángela Benedetti se destapó en entrevista con SEMANA. | Foto: SEMANA.

Benedetti afirmó que se ha sentido “usada” por Alcocer y el presidente Petro, y que desde la campaña no se habla con ellos, a pesar de la cercanía que tuvieron, porque siente que la dejaron de lado.

Uno de los detalles más reveladores es que supuestamente Alcocer le habría ofrecido cargos para entrar al Gobierno. “A mí me ofrecieron el ICBF. Me lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer”, afirmó Benedetti.

Agregó que cuando faltaban seis meses para acabar la campaña fue cuando Alcocer le hizo el ofrecimiento, ya que, según ella, Petro le habría delegado el control del puesto que tiene en la junta directiva de esa entidad.

Benedetti contó detalles de la campaña de Petro. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

“A mí me atacan los petristas, pero no les paro bolas. Tengo mi conciencia tranquila, trabajé de corazón en esa campaña, incluso le ayudé al presidente en su campaña de 2011, hicimos una subasta de arte para recogerle una plata. Quedó elegido el 28 de octubre y dos semanas después me fui a vivir a Panamá como embajadora. Llegué en 2018, le ayudé un poquito, pero no como ahora. La verdad, me sentí usada por Petro y Verónica”, aseguró Benedetti.

La hermana del embajador ante la FAO reconoció que Petro no era ajeno a esos ofrecimientos. Por ejemplo, afirmó que un día conversaron los tres sobre el tema.

Benedetti arremetió contra la primera dama. “No creo que ella sea una buena persona, la conocí muy bien. No es una mujer de buenos tratos, no creo que sea una persona interesada por el país, jamás la hemos visto ejerciendo su labor como primera dama. Sus intereses no están en el bien del país, de la comunidad o un cambio. Para nada”, aseguró, aunque no quiso responder qué intereses realmente tendría.

Benedetti dice que la primera dama es quien avalaría varios de los puestos del Gobierno. (Foto de: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group) | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Además, mencionó que algunos de los nombramientos del Gobierno han sido porque tenían alguna conexión con Alcocer, como las directoras que han pasado por el ICBF; el exministro de Transporte Guillermo Reyes, porque era el esposo de una de las mejores amigas de Verónica; Carmen Caballero en ProColombia, porque era la dueña del apartamento en donde vivían los Petro en Bogotá; Álvaro Leyva como excanciller, porque su esposa era la profesora de piano; Jorge Zorro como ministro encargado de Cultura, porque era el profesor de canto de las hijas de Petro y Alcocer.

Benedetti dice que se sintió maltratada por parte de Verónica Alcocer y de Eva Ferrer, la catalana que fue amiga de la primera dama y de los asesores catalanes junto a Xavier Vendrell y Manuel Grau. Dice que Ferrer trabajaba con Verónica 24/7.

“Lo que vi en campaña fue toda la cercanía del mundo, especialmente de Verónica con Manuel Grau. Podría decirle que no hay un solo tinto que se tomen los catalanes que no se lo tome la primera dama”, dijo Benedetti. Y que cuando se refiere a “tinto” son negociaciones no públicas.

Sobre el ofrecimiento de puestos desde la campaña, Benedetti dejó claro que era Alcocer quien los ofrecía directamente. “Por supuesto, Verónica y los catalanes”. ¿Es decir, la propuesta vino de Verónica? “Sí, por supuesto que sí”, apuntó.

Benedetti dice que Alcocer no ha asumido el rol de primera dama y que no sabe realmente qué hace. Y que solo la ve en fotos “premeditadas” en redes sociales. Además, denuncia que la habrían vetado y que la primera dama no tiene relaciones de amistad estables.