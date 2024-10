“Hay que pensar en el 2026, Colombia aguanta cuatro nefastos años, no ocho”: el tajante llamado de Juan Guillermo Zuluaga

JUAN GUILLERMO ZULUAGA: Porque es hora que el nivel central mire a las regiones de Colombia como adultos. No nos pueden seguir tratando como niños chiquitos porque los dueños del futuro y el desarrollo son las regiones. No puede ser desde el nivel central. ¿Por qué vía referendo? Porque ya se ha hundido muchísimas veces el tema en el Congreso por iniciativas parlamentarias. Queremos ir con un proyecto de ley respaldado por dos millones de firmas de los colombianos.

J.Z.: Es ahogante, asfixiante. Muchas regiones del país a quienes les llegan las transferencias de la región son las que más atrasos tienen. Este no es un modelo que nos estamos inventando, está probado en muchas regiones del mundo. Le doy una cifra: de 100 pesos que se recaudan en Colombia, 80 se quedan en el Gobierno nacional, 14 pesos van para los municipios y 6 para los departamentos. Y las necesidades están en las regiones. No queremos que desde oficinas frías y lejanas estén decidiendo el futuro de las regiones.

J.Z.: Hay dos cosas que agravan esta situación. Han demostrado una enorme ineptitud para ejecutar un presupuesto y un desprecio por las regiones. No podemos tener presidentes ideologizados que si les gusta o no una región la apoyan, que si el alcalde o gobernador no le aplauden sus políticas, castigan a los ciudadanos. Esto le ha hecho coger mucha fuerza a esta iniciativa, porque no podemos depender ni de este presidente ni de los que vengan en el futuro. Se junta el desprecio por la gran mayoría de las regiones y una enorme ineptitud en la ejecución del presupuesto.