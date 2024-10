“Sentí pólvora cerquita. Calarcá me cogió el carro a tiros”: exgobernador de Meta dice que “disidencias parecen la ANI”, ¿por qué?

Zuluaga contó que le dicen “guerrerista” por sus posiciones frente a la seguridad y no es así: “No me gusta la guerra, en mi familia he tenido que enterrar personas, he tenido que ir al cementerio a enterrar familiares que han caído en esta locura. He sentido la pólvora cerquita, Calarcá [jefe de las disidencias de las Farc] me cogió, en su momento, el carro a tiros, me estallaron un artefacto explosivo”, expresó.