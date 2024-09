Exgobernador de Meta dice que Colombia no tiene ministro de Defensa: “Tenemos un agente liquidador de las Fuerzas Militares y la Policía”

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga no dejó títere con cabeza en una reciente entrevista que concedió en un espacio digital llamado Nación Sabrosa. La seguridad fue uno de los temas que más inquietó al exmandatario.

“ Yo creo que hoy no hay ministro de Defensa, creo que hay un agente liquidador de las Fuerzas Militares y de Policía. Es lo que yo siento. Lo que pasa es que tenemos una muy buena tropa, subordinada al presidente de Colombia, como lo manda la Constitución. Eso habla muy bien de nuestras Fuerzas Militares y Policía, honran la Constitución y la ley, pero sería una torpeza, una tontería, reconocer que la moral está baja”, afirmó sin asomo de duda.

“Nosotros conocemos, de primera mano, a Gentil Duarte que, por fortuna, no está vivo y debe estar en el infierno. Nosotros sabemos en carne propia qué hicieron las antiguas Farc y qué pretendían las disidencias en el país. Cuando Gustavo Petro habló de ‘paz total’, yo salí y le pedí el favor que me permitiera estar en la negociación de paz para que no le metieran las manos a la boca a él”, agregó.