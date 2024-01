“Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos qué ciudad se le mide. La apoyaremos con toda”: Petro a nuevos alcaldes

Presidente Gustavo Petro advirtió a EPS: “Si no demuestran por qué se les debe subir su UPC, no se les sube”

Presidente Petro le responde a Federico Gutiérrez: “En una mente democrática y progresista no está la palabra ‘castigo’”

“En una mente democrática y progresista no está la palabra ‘castigo’. El castigo como la venganza están en mentes retrógradas”, señaló el mandatario colombiano en sus redes sociales, en respuesta a las declaraciones del alcalde de la capital antioqueña.

“Presidente Petro, quien estaba invitado a este acto, no nos castigue por representar la oposición. No castigue a Medellín y a Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos. Demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquia con cariño y no con desdén, como lo viene mirando”, dijo el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín.